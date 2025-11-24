自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

韓國長壽綜藝節目《RM》 主持人遊戲爆性騷

《RM》固定班底梁世燦在節目上的輕浮言行被觀眾斥為性騷擾。（翻攝自X）《RM》固定班底梁世燦在節目上的輕浮言行被觀眾斥為性騷擾。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國長壽綜藝節目《Running Man》（以下簡稱RM），昨（23）日播出的最新一集內容中，主持人梁世燦對上節目的來賓索吻，爆發爭議，觀眾也認為梁世燦的行為帶有性騷擾意味。

演員安恩真（右）與金武俊為宣傳新戲《一吻爆炸》特別上《RM》。（翻攝自X）演員安恩真（右）與金武俊為宣傳新戲《一吻爆炸》特別上《RM》。（翻攝自X）

演員安恩真與金武俊為宣傳新戲《一吻爆炸》（Dynamite Kiss）特別上節目，並參加節目組特別準備的「親吻遊戲」，遊戲規則須由指定者在蒙眼狀態下接受親吻，再依照嘴唇觸感、氣味、親吻的部份等線索，猜出對方身分。梁世燦在這個環節被選做「接受親吻的人」，特別來賓安恩真身分則是「親吻黑手黨」。

梁世燦在遊戲開始前就不斷碎念「就算恩真被抽到，應該也很難做到吧」，新婚的金鍾國開玩笑試圖緩解氣氛，認為安恩真是演員，可能把這當作演技呈現。怎知梁世燦還接話：「那我當然感謝啊，太棒了」。

梁世燦在《RM》遊戲環節被選做「接受親吻的人」。（翻攝自X）梁世燦在《RM》遊戲環節被選做「接受親吻的人」。（翻攝自X）

經過一輪親吻後，梁世燦摘下眼罩並要求大家再親一次，其他男成員就在他的額頭、臉頰等處留下口紅印。輪到安恩真的時候，她有些尷尬地詢問：真的可以嗎？要真的親嗎？很害羞呢。不過《RM》總是來真的，所以安恩真也就依照遊戲規則親吻了梁世燦的手臂。沒想到安恩真親吻過後，梁世燦說：「喔？是她嗎？」同為固定班底的哈哈認為應該再親一次才會知道。

梁世燦（右）輕浮言行嚇得安恩真（中）花容失色。（翻攝自X）梁世燦（右）輕浮言行嚇得安恩真（中）花容失色。（翻攝自X）

沒想到此時梁世燦突然往後仰，還把臉湊到安恩真面前說：「這次親這裡」，嚇得安恩真花容失色，大呼做不到。

節目播出後，許多觀眾認為這是明晃晃的性騷擾，更批評「怎麼敢光明正大的做」，更有不少觀眾替安恩真抱屈。由於這段影片被放上YouTube頻道，命名為「感覺真的是The Love呢…★」，讓網友罵翻節目組，認為非常噁心。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中