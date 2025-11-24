韓國長壽綜藝節目《RM》 主持人遊戲爆性騷

《RM》固定班底梁世燦在節目上的輕浮言行被觀眾斥為性騷擾。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國長壽綜藝節目《Running Man》（以下簡稱RM），昨（23）日播出的最新一集內容中，主持人梁世燦對上節目的來賓索吻，爆發爭議，觀眾也認為梁世燦的行為帶有性騷擾意味。

演員安恩真（右）與金武俊為宣傳新戲《一吻爆炸》特別上《RM》。（翻攝自X）

演員安恩真與金武俊為宣傳新戲《一吻爆炸》（Dynamite Kiss）特別上節目，並參加節目組特別準備的「親吻遊戲」，遊戲規則須由指定者在蒙眼狀態下接受親吻，再依照嘴唇觸感、氣味、親吻的部份等線索，猜出對方身分。梁世燦在這個環節被選做「接受親吻的人」，特別來賓安恩真身分則是「親吻黑手黨」。

請繼續往下閱讀...

梁世燦在遊戲開始前就不斷碎念「就算恩真被抽到，應該也很難做到吧」，新婚的金鍾國開玩笑試圖緩解氣氛，認為安恩真是演員，可能把這當作演技呈現。怎知梁世燦還接話：「那我當然感謝啊，太棒了」。

梁世燦在《RM》遊戲環節被選做「接受親吻的人」。（翻攝自X）

經過一輪親吻後，梁世燦摘下眼罩並要求大家再親一次，其他男成員就在他的額頭、臉頰等處留下口紅印。輪到安恩真的時候，她有些尷尬地詢問：真的可以嗎？要真的親嗎？很害羞呢。不過《RM》總是來真的，所以安恩真也就依照遊戲規則親吻了梁世燦的手臂。沒想到安恩真親吻過後，梁世燦說：「喔？是她嗎？」同為固定班底的哈哈認為應該再親一次才會知道。

梁世燦（右）輕浮言行嚇得安恩真（中）花容失色。（翻攝自X）

沒想到此時梁世燦突然往後仰，還把臉湊到安恩真面前說：「這次親這裡」，嚇得安恩真花容失色，大呼做不到。

節目播出後，許多觀眾認為這是明晃晃的性騷擾，更批評「怎麼敢光明正大的做」，更有不少觀眾替安恩真抱屈。由於這段影片被放上YouTube頻道，命名為「感覺真的是The Love呢…★」，讓網友罵翻節目組，認為非常噁心。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法