娛樂 日韓

SJ利特回台北了 風格大賞曝心聲：台灣E.L.F.滿滿愛

SJ利特今現身台北參加「GQ Men of the Year 2025年度風格大賞」。（讀者提供）SJ利特今現身台北參加「GQ Men of the Year 2025年度風格大賞」。（讀者提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕才剛剛結束「Super Show 10」台北大巨蛋演唱會的Super Junior隊長利特，今（24）又現身台北參加「GQ Men of the Year 2025年度風格大賞」。利特穿著粉紅色內搭與鐵灰色西裝外套現身，現場的E.L.F.超熱情尖叫，親切的利特也特別走向E.L.F.和他台灣的老婆們擊掌。

利特表示非常榮幸能收到GQ的邀請參加活動，更以中文說出「謝謝大家，我是利特」。（讀者提供）利特表示非常榮幸能收到GQ的邀請參加活動，更以中文說出「謝謝大家，我是利特」。（讀者提供）

才剛結束台北大巨蛋演唱會的利特，今天又再度回到台北，他表示非常榮幸能收到GQ的邀請參加活動，更以中文說出「謝謝大家，我是利特」，也很開心能夠見到許多充滿台灣代表性的名人，他也主動伸出橄欖枝，表示希望明年也能再次參與GQ風格大賞盛會。

利特主動喊話GQ，希望明年也能參加「GQ Men of the Year 年度風格大賞」。（讀者提供）利特主動喊話GQ，希望明年也能參加「GQ Men of the Year 年度風格大賞」。（讀者提供）

不只E.L.F.心還留在台北大巨蛋，提到剛結束的「Super Show 10」演唱會，利特漾起笑容露出可愛的梨渦，利特說在台北大巨蛋3天的演出，讓他感受到台灣粉絲滿滿的愛，謙虛的他說「比起我給大家的愛，台灣E.L.F.給我的愛更多」，講到E.L.F.利特眼神充滿愛意，表示未來他會用更好的利特、更好的SJ回報大家。有禮貌的他特別向各個方向鞠躬，並對現場所有工作人員暖心說「謝謝，辛苦了」。

利特說在台北大巨蛋3天的演出，讓他感受到台灣粉絲滿滿的愛。（讀者提供）利特說在台北大巨蛋3天的演出，讓他感受到台灣粉絲滿滿的愛。（讀者提供）

而台灣E.L.F.也展現出無比熱情，除了利特出現時給予熱情尖叫與掌聲外，整個活動都因E.L.F.變得更熱鬧，另外，先前SJ東海許願想看到「像杜拜那樣的水舞」，台灣E.L.F.也正在努力中。

