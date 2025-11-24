自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李明川勇敢告白！戀愛對象曝光夢碎又心碎

李明川推出第5首翻唱歌《沒有你的聖誕節》。（產值娛樂提供）李明川推出第5首翻唱歌《沒有你的聖誕節》。（產值娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「超級斜槓天王」李明川選在距離耶誕節前一個月，他的第5首翻唱歌《沒有你的聖誕節》數位單曲和MV同步上架，以輕快明亮的曲風，大大顛覆黃韻玲1988年推出的原唱版本；黃韻玲聽完後表示：「很不一樣、很有共感，因為現代人有時反而更想一個人開心過節。」

李明川翻唱黃韻玲神曲獲本尊加持。（產值娛樂）提供李明川翻唱黃韻玲神曲獲本尊加持。（產值娛樂）提供

李明川透露，第一次聽到黃韻玲唱的《沒有你的聖誕節》，正是情竇初開的國三階段：「當時聽完夢碎又心碎，一直以為聖誕節應該都是歡樂團聚時光，那一刻我才知道，原來聖誕節也有可能是一個人過。」當時是失戀嗎？李明川說：「年代久遠，有點想不起來，只記得那個時期我一直在單戀跟失戀，一直都在跟自己的想像談戀愛。」記憶比較深刻的一次，是勇敢告白後對方就不再理他了：「搞到全班同學都替我著急，擔心該怎麼辦，好像大家都在幫我談戀愛。」

李明川翻唱黃韻玲神曲獲本尊加持。（產值娛樂）提供李明川翻唱黃韻玲神曲獲本尊加持。（產值娛樂）提供

黃韻玲聽了連忙跟李明川確認他聽到這首歌時是國中還是高中？她說：「音樂最奇妙的地方，就是不管你什麼時候再聽，都會把你最初聽到的情緒留在裡面，這就是音樂的魔力。」她還告訴李明川：「你翻唱的都是你有記憶的歌，你的感情都是當時的你，只是如今你有了人生的歷練，這些會把你的歌聲捏成你想要的樣子。」李明川聽了大受感動：「雖然我不是音樂科班出身，但我從小聽小玲姐的歌長大，她多樣化且充滿實驗性的風格，開啟了我的音樂視野，一直影響著我。」

李明川推出第5首翻唱歌《沒有你的聖誕節》。（產值娛樂提供）李明川推出第5首翻唱歌《沒有你的聖誕節》。（產值娛樂提供）

配合歌曲主題，《沒有你的聖誕節》MV前進新北歡樂耶誕城拍攝，恰巧遇到鳳凰颱風來襲，團隊排除萬難在風雨中取景；當天風很大，雨一陣一陣在鏡頭前反而有如飄雪般浪漫，只是由於曲風輕快，李明川的雙腳要詮釋「愉悅向前走」跟「開心地跳舞」，為避免跌倒他只能讓雙腳使勁地「咬」著鞋子，拍完隔天腳踝舊疾復發又腫起來，只得乖乖找醫生針灸。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中