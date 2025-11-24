李明川勇敢告白！戀愛對象曝光夢碎又心碎

李明川推出第5首翻唱歌《沒有你的聖誕節》。（產值娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「超級斜槓天王」李明川選在距離耶誕節前一個月，他的第5首翻唱歌《沒有你的聖誕節》數位單曲和MV同步上架，以輕快明亮的曲風，大大顛覆黃韻玲1988年推出的原唱版本；黃韻玲聽完後表示：「很不一樣、很有共感，因為現代人有時反而更想一個人開心過節。」

李明川翻唱黃韻玲神曲獲本尊加持。（產值娛樂）提供

李明川透露，第一次聽到黃韻玲唱的《沒有你的聖誕節》，正是情竇初開的國三階段：「當時聽完夢碎又心碎，一直以為聖誕節應該都是歡樂團聚時光，那一刻我才知道，原來聖誕節也有可能是一個人過。」當時是失戀嗎？李明川說：「年代久遠，有點想不起來，只記得那個時期我一直在單戀跟失戀，一直都在跟自己的想像談戀愛。」記憶比較深刻的一次，是勇敢告白後對方就不再理他了：「搞到全班同學都替我著急，擔心該怎麼辦，好像大家都在幫我談戀愛。」

請繼續往下閱讀...

李明川翻唱黃韻玲神曲獲本尊加持。（產值娛樂）提供

黃韻玲聽了連忙跟李明川確認他聽到這首歌時是國中還是高中？她說：「音樂最奇妙的地方，就是不管你什麼時候再聽，都會把你最初聽到的情緒留在裡面，這就是音樂的魔力。」她還告訴李明川：「你翻唱的都是你有記憶的歌，你的感情都是當時的你，只是如今你有了人生的歷練，這些會把你的歌聲捏成你想要的樣子。」李明川聽了大受感動：「雖然我不是音樂科班出身，但我從小聽小玲姐的歌長大，她多樣化且充滿實驗性的風格，開啟了我的音樂視野，一直影響著我。」

李明川推出第5首翻唱歌《沒有你的聖誕節》。（產值娛樂提供）

配合歌曲主題，《沒有你的聖誕節》MV前進新北歡樂耶誕城拍攝，恰巧遇到鳳凰颱風來襲，團隊排除萬難在風雨中取景；當天風很大，雨一陣一陣在鏡頭前反而有如飄雪般浪漫，只是由於曲風輕快，李明川的雙腳要詮釋「愉悅向前走」跟「開心地跳舞」，為避免跌倒他只能讓雙腳使勁地「咬」著鞋子，拍完隔天腳踝舊疾復發又腫起來，只得乖乖找醫生針灸。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法