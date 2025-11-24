網紅新加坡強摟亞莉安娜 悲慘下場出爐

澳洲網紅「Pyjama man」（紅色箭頭）在《魔法壞女巫：第二部》亞太首映會現場無預警衝向女主角亞利安娜。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歌壇小天后亞利安娜（Ariana Grande）先前在新加坡參加賣座續集電影《魔法壞女巫：第二部》亞太首映會，澳洲網紅「Pyjama man」在現場無預警衝向女主角亞利安娜，還毛手毛腳抓住她，現場眾人都嚇壞了。外號「Pyjama man」的男子Johnson Wen其實是名慣犯，新加坡當局已在電影首映隔天將他拘押、起訴，並遣送回澳洲，永遠不准入境新加坡。

外號「Pyjama man」的男子Johnson Wen擾亂《魔法壞女巫：第二部》亞太首映會，遭新加坡驅逐出境。（路透）

新加坡移民關卡局證實已於昨（23）日將鬧事網紅驅逐出境，並永遠禁止入境。這件事發生在本月13日，當時現場除了亞莉安娜之外，還有楊紫瓊、傑夫高布倫（Jeff Goldblum）、辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）等人在場，身穿白色T恤、短褲的Pyjama man突然闖過保鑣防護，逕直伸手勾住亞莉安娜的脖子，嚇得她花容失色。

外號「Pyjama man」的澳洲網紅Johnson Wen囂張在網路上宣告自己要遇見亞莉安娜。（翻攝自X）

當時女星艾利沃反應超快，立刻上前驅趕Pyjama man，保鏢強勢將他驅趕至封鎖線外，但Pyjama man轉身又衝刺一次，企圖再度闖關，被保鏢直接撲倒在地。

Johnson Wen在網路上以「Pyjama man」（睡衣人）的名號當網紅，最常拍的就是「亂入」影片，今年夏天他也曾對凱蒂佩芮（Katy Perry）伸出魔爪。

