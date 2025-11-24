自由電子報
娛樂 最新消息

被那英「撈回」逆轉晉級 「林心如御用女聲」曝光內幕

陳佩賢進入十二強。（福茂提供）陳佩賢進入十二強。（福茂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕被戲劇圈封為「林心如御用女聲」、出道短短幾年便累積十五首戲劇OST的陳佩賢，昨天在大型音樂實境節目《聲鳴遠揚》中演唱《後會無期》驚艷全場，更夢想成真加入那英戰隊，在導師親自指導下唱功全面升級，最終以亮眼演出成功晉級十二強。

陳佩賢唱過15首戲劇OST。（福茂提供）陳佩賢唱過15首戲劇OST。（福茂提供）

在節目中，陳佩賢分享了《有生之年》主題曲《You Are》的暖心幕後，當年林心如挑選戲劇歌曲時，一邊安撫哭鬧的小孩，一邊聽著歌手的Demo；直到播放到陳佩賢的歌聲，小朋友竟瞬間安靜，讓林心如驚訝拍板：「就是這首！」出道以來，陳佩賢已為《他們創業的那些鳥事》、《有生之年》、《阿叔》等戲劇演唱多首OST，因聲音乾淨、真摯而帶有故事性，多部製作單位更「點名」希望由她演唱主題曲。

陳佩賢進入那英戰隊。（福茂提供）陳佩賢進入那英戰隊。（福茂提供）

比賽初期，經歷2次被放在「待定區」，陳佩賢仍以穩定表現逐步累積能量晉級。真正的轉折來自上一集，那英因被她的音色感動，親自將她「撈回」二十強，那一瞬間陳佩賢心懷深深感謝，加入那英戰隊後迎來更關鍵的成長。從彩排、練歌到情緒線處理，那英親自指導，甚至傳授唱功秘訣，讓陳佩賢在舞台上更加自信。

