黃子佼二審宣判前「全數和解」 吹哨者Zofia開腔爆：真相並非如此

黃子佼（圖）委任律師稱已與受害者全數達成和解。（資料照，記者胡舜翔攝）黃子佼（圖）委任律師稱已與受害者全數達成和解。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼持有兒少性影像案明（25日）上午10時將進行二審宣判，委任律師今證實與全數被害人達成和解。然而，身為案件吹哨者的旅法網紅Zofia稍早再度發聲，痛批「全數和解」並未包含她口中的其他受害者，直指道歉背後動機存疑，強烈情緒掀起熱議。

「有些人道歉是真心懺悔，有些人則是情勢所逼，也有人只是為了息事寧人！」針對黃子佼案將迎來二審宣判，Zofia稍早感嘆所謂的「全數和解」不包括當年曾遭性騷的女性，以及她口中被黃子佼稱為「合意性交」的女孩，暗示還有未被法律處理到的傷痛。

Zofia坦言，司法辦案必須仰賴實證，因此十幾年前受傷的女孩們只能默默舔舐傷口、試著與自己和解，無法獲得完整正義。她更指出，這些女性當年的經歷無法在法庭上被證明，並非因為不存在，而是因為時間與證據早已不利，讓她們無法被納入所謂「和解」的範圍。

最後，Zofia直言自己仍對相關畫面感到反胃，直言今早起床滑手機，看見黃子佼「那套精心設計過的藍色套裝」時，立刻下意識滑掉以免噁心湧上心頭，她的強烈情緒再度引爆網路共鳴，也讓案件在宣判前夕掀起更大討論。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

