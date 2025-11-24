自由電子報
娛樂 最新消息

好樂團慶祝十週年 老王樂隊驚喜現身「私下關係」曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕好樂團迎來成軍十週年，推出第二張創作專輯《懂 Epiphany》，並於23日在Zepp New Taipei舉行十週年發片專場，沉浸式呈現「情緒三溫暖」，從Emo、幽默到溫暖，在兩位團員成長的軌跡中帶領全場感受十年心境變化。

好樂團舉辦十週年專場。（好樂團提供）好樂團舉辦十週年專場。（好樂團提供）

這次專場以歷年來最大編制登場，不僅加碼搭配管樂合作、完整呈現新專輯曲目，更特別設計了樂迷互動橋段，堪稱好樂團十年間最具規模與企劃性的演出。台北場驚喜邀請「老王樂隊」主唱立長助陣，兩團首次合作改編各自的經典厭世神曲《他們說我是沒有用的年輕人》、《我還年輕 我還年輕》，令現場尖叫聲與歡呼聲不斷。

好樂團主唱瓊文。（好樂團提供）好樂團主唱瓊文。（好樂團提供）

好樂團以新專輯主打曲《攀》揭開序幕，主唱瓊文與吉他手子慶身著黑色系套裝並站在舞台制高點氣勢開場，搖滾能量搭上瓊文首次挑戰的饒唱段落，瞬間點燃全場情緒。新歌《唱》則開啟與觀眾互動的暖心合唱，瓊文表示：「很開心能跟大家一起合唱，剛一瞬間就有想哭的感覺，但才第四首實在太早了，我要忍住不能哭，要不然很對不起妝髮老師。」

好樂團邀請老王樂隊主唱立長擔任嘉賓。（好樂團提供）好樂團邀請老王樂隊主唱立長擔任嘉賓。（好樂團提供）

台北場最大亮點之一，就是邀請剛發行新專輯《暮夜徐行》的老王樂隊主唱立長擔任嘉賓。兩團於同期開始活動，多年來常在後台、錄音室與練團室碰面，彼此見證彼此從獨立新團逐步走到今日的歷程，這次終於迎來首次合作。

好樂團舉辦十週年專場。（好樂團提供）好樂團舉辦十週年專場。（好樂團提供）

立長一登場先與好樂團合唱《他們說我是沒有用的年輕人》，瓊文詢問：「經營一個走了十年的團有什麼心得？」立長開玩笑：「可能要先喘一下，要多運動。」瓊文接著問：「有運動後比較唱得上去嗎？」立長笑說：「現在有運動後比較唱得上去，但唱高音還是要出力『夾』一下。」也自曝老王樂隊新歌《我的靈魂已經逐漸喜歡上了這裡》其實是一首寫「拔罐」的歌，分享定期「拔罐」是維持唱高音的技巧，瓊文笑著對全場說：「知道了嗎？到了30歲後你們的對話就會變這樣，但還好我們有運動、有保養，可以跟自己說『我還年輕』。」語畢帶來《我還年輕 我還年輕》改編版本，現場限定的驚喜讓樂迷直呼：「這神級組合，我沒了！」。

演出後，子慶冷笑話開關被開啟，表示老王樂隊有「拔罐」之歌，其實好樂團也有關於「針灸」的歌，叫做《我愛你，卻不能拯救你》，讓準備演唱這首靜謐內省作品的瓊文忍不住吐槽：「營造這個情緒對嗎？」

演出最後，好樂團在演唱《歲月的海》後，播放影片回顧十週年成長歷程，並演唱近年鮮少公開演唱的《或許我們都忘了最初說過的話》作為安可曲獻給全場樂迷， 一起回顧成團初衷也感性表示：「希望用音樂陪伴大家下一個十年」。

