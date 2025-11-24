自由電子報
娛樂 最新消息

楊大正操刀12強《冠軍之路》主題曲！不敢自稱樂團陳傑憲：他會不開心

楊大正（中）為《冠軍之路》創作主題曲《今天的我》。（記者潘少棠攝）楊大正（中）為《冠軍之路》創作主題曲《今天的我》。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕世界棒球12強賽掀起棒球熱，今天（24日）正好是在東京奪冠一周年，紀錄片《冠軍之路》舉行記者會，滅火器樂團主唱楊大正為電影獻唱主題曲《今天的我》，透露創作時把自己代入陳傑憲、張奕等選手中，被問到是否能稱呼他「樂團陳傑憲」，楊大正急忙拒絕：「不行，陳傑憲應該不會開心。」

《冠軍之路》耗時9個月時間，跨越台、日、美三地，訪談近70位受訪者、整理超過300小時影像素材，終於要與觀眾一起見證這段屬於臺灣棒球的榮耀。導演分享在製作過程最難就是拍攝到剪接和版權申請，他也在這過程中體悟還有很多故事可以被記錄與期待。創作主題曲的滅火器樂團主唱楊大正，本身就是本質球迷，他很感謝球隊打出這一段故事，才有契機做這部紀錄片，而他也能夠有創作的機會。他回想起小時候打棒球、打乙組，現在也會打棒球，「棒球有很多哲學，雖然我很多臨場心境不像球員，但大概都懂。」

楊大正是本質球迷，從小到大都在打棒球，也曾經打過乙組。（記者潘少棠攝）楊大正是本質球迷，從小到大都在打棒球，也曾經打過乙組。（記者潘少棠攝）

他有感而發，強調「台灣人這麼愛棒球，就真的不能只有贏球才愛球員」。被問到在寫歌的過程中，把自己代入進哪位球員？楊大正點名在冠軍賽吃了3局的投手，以及打出三分砲的選手，明顯指的就是富邦悍將投手張奕，以及台灣隊長陳傑憲。記者虧他「那你就是樂團陳傑憲」，楊大正急忙撇清：「陳傑憲應該不會開心。」

記者打趣說楊大正（右）是「樂團陳傑憲」，楊大正立刻拒絕，似乎很怕被罵，左為峮峮。（記者潘少棠攝）記者打趣說楊大正（右）是「樂團陳傑憲」，楊大正立刻拒絕，似乎很怕被罵，左為峮峮。（記者潘少棠攝）

楊大正說：「看完紀錄片，落淚4、5次，心情非常激動。」他創作主題曲《今天的我》的概念很快就有靈感，說道：「能寫一首歌成為電影主題曲，主要是希望服務電影，電影結束能帶給大家再回味一次的情緒，並更深刻地留著。」他透露最後主題曲想嘗試用球員內心的第一人稱把這趟心路歷程記錄下來，他說：「困難的是一首歌只有3、5分鐘，我花了很多時間（創作），希望可以把球員從小打棒球的夢想萌芽到不放棄受挫過程，一直到證明自己拿冠軍，走向新的里程碑寫下。」他最後除了呼籲大家進戲院看電影，也表示短時間不會唱這首歌，笑稱：「電影破億才會唱，當特別慶祝橋段。」

楊大正為紀錄片電影《冠軍之路》獻唱主題曲 《今天的我》。（牽猴子提供）楊大正為紀錄片電影《冠軍之路》獻唱主題曲 《今天的我》。（牽猴子提供）

主題曲《今天的我》由金曲樂團滅火器操刀創作，以強烈的搖滾節奏與熱血旋律呼應臺灣隊從逆境到登頂的奮戰精神。MV中可見隊長陳傑憲、捕手林家正、總教練曾豪駒及教練團的比賽畫面交織實錄，穿插楊大正深情演唱的歌詞，「今天的我，會超越你想像的極限」、「流著不甘心的眼淚，撐過最難熬的訓練，我們一步一步一步，從沒忘記信念」，這首歌的精神，也呼應由設計師陳世川操刀的正式海報，主視覺捕捉的是陳傑憲在2024年世界棒球12強賽轟出全壘打、繞場奔跑時，在胸前比出的大大括號手勢，那一瞬間就如同歌詞所說的：「Team Taiwan 把雙手劃過胸前，讓世界看見！」海報也有球隊每位主力戰將，以及團隊奪冠的大合照，喚起全民當時的榮耀時刻。

