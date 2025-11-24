韓女星具荷拉逝世6週年 難忘最後的晚安

「KARA」前成員具荷拉今逝世6週年。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星具荷拉今（24）逝世6週年，雖然僅短暫在人生舞台上28年，但她卻帶給人們許多歡樂，甚至推動法律改革，讓她美麗的倩影至今仍深深刻在粉絲心中。具荷拉於2019年11月24日在首爾清潭洞住處過世，死時僅28歲的她是那樣美麗，誰又能想到她生前長期受憂鬱症困擾以及網路霸凌，最令她痛苦的是與前男友的糾紛，一直讓她承受巨大壓力。

具荷拉生前最後一篇發文。（翻攝自IG）

2019年11月23日，具荷拉在社群平台上分享了一張自己躺在床上的照片，並寫下「晚安（亦有譯為：睡吧）｣，隔日便傳來噩耗，令全球粉絲心碎。具荷拉的遭遇不僅震撼韓國演藝圈，也引發社會關注。

更糟糕的是，具荷拉9歲時被媽媽棄養，消失20年後具荷拉過世，她便突然現身要爭奪繼承50％的遺產，這讓具荷拉的死亡躍上社會話題。具荷拉和哥哥具浩仁是由奶奶撫養長大，讓具浩仁憤而提案「具荷拉法」，旨在禁止未盡扶養義務的父母繼承子女遺產。

具荷拉過世後，9歲便棄養她的母親竟然出面爭奪遺產。（翻攝自IG）

「具荷拉法」已於2024年8月28日在韓國國會通過，並將於2026年1月1日正式實施。具荷拉的一聲雖然短暫且充滿苦痛，但她留下來的光芒卻如此耀眼，2008年加入「KARA」出道的她曾推出《Mr.》、《Lupin》、《Pretty Girl》、《Honey》等膾炙人口的歌曲，無論過去多久，具荷拉的明星風采都會在人們心中閃耀。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

