自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓女星具荷拉逝世6週年 難忘最後的晚安

「KARA」前成員具荷拉今逝世6週年。（翻攝自X）「KARA」前成員具荷拉今逝世6週年。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星具荷拉今（24）逝世6週年，雖然僅短暫在人生舞台上28年，但她卻帶給人們許多歡樂，甚至推動法律改革，讓她美麗的倩影至今仍深深刻在粉絲心中。具荷拉於2019年11月24日在首爾清潭洞住處過世，死時僅28歲的她是那樣美麗，誰又能想到她生前長期受憂鬱症困擾以及網路霸凌，最令她痛苦的是與前男友的糾紛，一直讓她承受巨大壓力。

具荷拉生前最後一篇發文。（翻攝自IG）具荷拉生前最後一篇發文。（翻攝自IG）

2019年11月23日，具荷拉在社群平台上分享了一張自己躺在床上的照片，並寫下「晚安（亦有譯為：睡吧）｣，隔日便傳來噩耗，令全球粉絲心碎。具荷拉的遭遇不僅震撼韓國演藝圈，也引發社會關注。

更糟糕的是，具荷拉9歲時被媽媽棄養，消失20年後具荷拉過世，她便突然現身要爭奪繼承50％的遺產，這讓具荷拉的死亡躍上社會話題。具荷拉和哥哥具浩仁是由奶奶撫養長大，讓具浩仁憤而提案「具荷拉法」，旨在禁止未盡扶養義務的父母繼承子女遺產。

具荷拉過世後，9歲便棄養她的母親竟然出面爭奪遺產。（翻攝自IG）具荷拉過世後，9歲便棄養她的母親竟然出面爭奪遺產。（翻攝自IG）

「具荷拉法」已於2024年8月28日在韓國國會通過，並將於2026年1月1日正式實施。具荷拉的一聲雖然短暫且充滿苦痛，但她留下來的光芒卻如此耀眼，2008年加入「KARA」出道的她曾推出《Mr.》、《Lupin》、《Pretty Girl》、《Honey》等膾炙人口的歌曲，無論過去多久，具荷拉的明星風采都會在人們心中閃耀。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中