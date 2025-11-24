「草東沒有派對」前團員爆新動向 走上幕前當歌手

楊世暄發行首張個人EP《普通活著》。（有趣的形狀提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「草東沒有派對」前貝斯手楊世暄選在秋末冬初的天氣轉涼時刻，於11／18發行首張個人EP《普通活著》，唱出平凡日常生活態度，記錄生命流動軌跡。楊世暄表示：「想要普通活著，其實是一件最難達成的事，面對無窮無盡的慾望，還有不斷塑造美好世界的外部資訊，要在洪流中認識自己、區別真假，然後再找到不同個體的『普通』，並安心堅毅活著，這一路過程充滿許多困難考驗。」

曾是樂團「烏鴉地板」成員，也是草東沒有派對上一代貝斯手，過去十年，楊世暄累積不少幕前演出經驗，並在之後嘗試選擇幕後音樂製作，無論是為洪珮瑜《你是自由的》、李千娜《千金》譜曲，又或是攜手饒舌歌手someshiit山姆擔任專輯《愚公》製作人，楊世暄在不同音樂人之間穿梭打磨，也建立屬於自我美學品味。走過兩種音樂歷程後，楊世暄決定以歌手身分，探索生活日常的恬淡，也給自己踏入三十歲大關後的一點人生期許。

《普通活著》一共收錄三首歌：《三菜一湯》、《自種自收》與《窗》，以他的視角，描繪當代生活的真實感受，無論一頓平凡晚餐，又或是從窗外看出的風景，如同日記書寫每日生活的記憶，縱使一切看似普通，都無形讓人感受到歌曲裡的重量。

楊世暄把近年累積的製作經驗，傾力發揮在自己的作品，雖然錄音過程中常在內心出現自我辯駁與拉扯，但最終仍端出現階段最理想的成品，另外還找來deca joins 鄭敬儒及杜哲欣參與編曲，如此夢幻陣容，也讓數位發行首日，迅速在社群引發不小討論，樂迷甚至大讚，「這是今年冬季最適合陪伴生活間隙的一張作品」。

《普通活著》將於11／28發行實體CD，請到金曲獎最佳裝幀設計得主劉悅德操刀，主視覺是一個剩一半的圓形的鐘，用一個最完整的半圓來講不完整，也用這一半的時間講生活中的普通與苦痛。實體作品採取手工方式設計包裝，除了選擇布取代紙張，楊世暄更親自經歷整個誕生過程，從買布、撕布，甚至在每張EP封面蓋上印章拓印，即便每道程序繁複，卻也為作品注入更多生活的真實感。

