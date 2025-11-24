自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「草東沒有派對」前團員爆新動向 走上幕前當歌手

楊世暄發行首張個人EP《普通活著》。（有趣的形狀提供）楊世暄發行首張個人EP《普通活著》。（有趣的形狀提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「草東沒有派對」前貝斯手楊世暄選在秋末冬初的天氣轉涼時刻，於11／18發行首張個人EP《普通活著》，唱出平凡日常生活態度，記錄生命流動軌跡。楊世暄表示：「想要普通活著，其實是一件最難達成的事，面對無窮無盡的慾望，還有不斷塑造美好世界的外部資訊，要在洪流中認識自己、區別真假，然後再找到不同個體的『普通』，並安心堅毅活著，這一路過程充滿許多困難考驗。」

楊世暄發行首張個人EP《普通活著》。（有趣的形狀提供）楊世暄發行首張個人EP《普通活著》。（有趣的形狀提供）

曾是樂團「烏鴉地板」成員，也是草東沒有派對上一代貝斯手，過去十年，楊世暄累積不少幕前演出經驗，並在之後嘗試選擇幕後音樂製作，無論是為洪珮瑜《你是自由的》、李千娜《千金》譜曲，又或是攜手饒舌歌手someshiit山姆擔任專輯《愚公》製作人，楊世暄在不同音樂人之間穿梭打磨，也建立屬於自我美學品味。走過兩種音樂歷程後，楊世暄決定以歌手身分，探索生活日常的恬淡，也給自己踏入三十歲大關後的一點人生期許。

楊世暄發行首張個人EP《普通活著》。（有趣的形狀提供）楊世暄發行首張個人EP《普通活著》。（有趣的形狀提供）

《普通活著》一共收錄三首歌：《三菜一湯》、《自種自收》與《窗》，以他的視角，描繪當代生活的真實感受，無論一頓平凡晚餐，又或是從窗外看出的風景，如同日記書寫每日生活的記憶，縱使一切看似普通，都無形讓人感受到歌曲裡的重量。

楊世暄把近年累積的製作經驗，傾力發揮在自己的作品，雖然錄音過程中常在內心出現自我辯駁與拉扯，但最終仍端出現階段最理想的成品，另外還找來deca joins 鄭敬儒及杜哲欣參與編曲，如此夢幻陣容，也讓數位發行首日，迅速在社群引發不小討論，樂迷甚至大讚，「這是今年冬季最適合陪伴生活間隙的一張作品」。

《普通活著》將於11／28發行實體CD，請到金曲獎最佳裝幀設計得主劉悅德操刀，主視覺是一個剩一半的圓形的鐘，用一個最完整的半圓來講不完整，也用這一半的時間講生活中的普通與苦痛。實體作品採取手工方式設計包裝，除了選擇布取代紙張，楊世暄更親自經歷整個誕生過程，從買布、撕布，甚至在每張EP封面蓋上印章拓印，即便每道程序繁複，卻也為作品注入更多生活的真實感。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中