娛樂 音樂

遭小三「越洋」打電話挑釁！鄭興前任誇張行徑曝光

鄭興推出新專輯《尋找鄭先生》。（好的秋工作室提供）鄭興推出新專輯《尋找鄭先生》。（好的秋工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕唱作人鄭興今（24）天舉辦全新專輯《尋找鄭先生》媒體見面會，過去他在音樂、影像和視覺上常給人一種陰鬱的氛圍，這次卻告別過往，染上奶茶色的金髮，展現「大男孩」本色，他笑稱已經32歲、所以「不演了」，也透露自己其實有「討好型」人格，談感情容易委屈自己，講起十年前被前任劈腿的狗血故事，眼裡還突然泛淚花，相當感性。

鄭興展現陽光大男孩的一面。（好的秋工作室提供）鄭興展現陽光大男孩的一面。（好的秋工作室提供）

鄭興說，他和前任在一起三年，最後一年他在台灣、前任去了歐洲，有天卻接到小三的挑釁電話，表示已經和他的前任交往了一年，這才得知前任欺騙他，等於一到了異地就偷吃。掛完電話後，他打電話向自己的朋友痛哭，但是卻沒有去質問前任，就默默選擇了分手，「就覺得人性嘛，受不住誘惑、耐不住寂寞很正常。」當時去東海岸創作營療情傷，寫了《愛人》這首歌。

鄭興曾被前任劈腿，強調不恨對方。（好的秋工作室提供）鄭興曾被前任劈腿，強調不恨對方。（好的秋工作室提供）

他甚至鬆口現在偶爾會跟對方聯絡，被問是不是根本「沒放下」？他否認：「都十年了，而且真的也沒有很怨恨對方。」現在就算再見面也不會動心，「因為口味隨年齡變化。」

為了挖掘自我的更多可能，鄭興這次聯手了十位音樂人，想找出未曾見過的「鄭先生」，包含五位作曲人：戴佩妮、吳青峰、蔡旻佑、伍家輝、阿超；五位作詞人：黃婷、李格弟、周耀輝、小寒、李聰。鄭興分享戴佩妮是超暖的前輩，但被問起戴佩妮擒金馬有沒有傳訊祝賀她，他又「想太多」，擔心戴佩妮已經被簡訊淹沒所以不敢打擾，一拖兩天又覺得時機點已過，當場被虧「內心小劇場」實在太豐富。

鄭興透露感情上容易委屈自己。（好的秋工作室提供）鄭興透露感情上容易委屈自己。（好的秋工作室提供）

至於這回一改過往的創作慣性，嘗試用直白的語言寫歌詞，自己最大的收獲是什麼？他則表示透過和不同的詞曲人合作， 確實發掘出自己過去沒有的面相，「音樂上有做到這一點 ，原來我可以唱輕快的歌 ，而不是很潮濕悲傷的歌。」《尋找鄭先生》正預購中 ，11／25 數位上架 、12／23 實體發行。

