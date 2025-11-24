NANA台幣近億豪宅遭劫 母女合力制伏法院這樣說

韓國女演員、女團After School前成員NANA。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女演員、女團After School前成員NANA，曾在「全球100張最美臉孔」評選中拿下第一。NANA今年3月購入位於京畿道九里市的豪宅，總價為42億韓圜（約新台幣9,920萬元），同社區鄰居還有演員韓韶禧。本月15日早6時許驚傳NANA家遭歹徒闖入試圖劫財，NANA和母親一起壓制歹徒後報警。韓國法院經調查後，認為NANA與母親皆為合理正當防衛，另，嫌犯持刀威脅NANA母女並造成傷害，涉嫌「特殊強盜傷害」遭羈押，雖事後辯稱警方逮捕他時，並未告知米蘭達原則（執法人員在逮捕或訊問刑事案件嫌疑人之前，必須告知其享有的權利），認為羈押不當，法院審理後駁回。

NANA曾在「全球100張最美臉孔」評選中拿下第一。（翻攝自IG）

嫌犯被警方逮捕拘留兩天後，聲稱警方並未宣讀他的相關權利，然而該嫌犯是先被NANA與母親「私人現行犯逮捕」制伏，NANA身為民眾，當然沒有告知義務，加上警方到場後優先處理嫌犯傷勢，在送醫途中或治療後立即補充告知，仍屬合法，故駁回嫌犯申請，繼續羈押。

NANA今年3月購入位於京畿道九里市的豪宅，總價為42億韓圜（約新台幣9,920萬元），同社區鄰居還有演員韓韶禧。（翻攝自IG）

嫌犯以事先預備的梯子爬上NANA住所陽台，趁門窗未上鎖闖入室內，他掐住NANA母親的脖子，並持刀威脅要NANA拿錢出來。當時尚在睡夢中的NANA聽到母親尖叫驚醒，衝出房間阻止，母女倆經過激烈拉扯後成功壓制嫌犯，使其無法動彈並進而報警。

嫌犯表示不知道自己闖入藝人家中，因為生活費不足才鋌而走險，經過警方調查認為NANA母女行為是正當防衛，嫌犯確實對被害人造成實質侵害，NANA母女才會施以必要力量壓制，未立案。

