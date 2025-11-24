自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

抗癌6年重生！唐玲披「女酋長戰袍」首曝全新形象

唐玲為「2025抗癌健康嘉年華派對」宣傳亮相，身披「原始女酋長」戰袍，展現抗癌重生的力量。（唐玲提供）唐玲為「2025抗癌健康嘉年華派對」宣傳亮相，身披「原始女酋長」戰袍，展現抗癌重生的力量。（唐玲提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星唐玲2019年被診斷罹患胃癌第4期，歷經8次化療與兩次重大切除手術，從鬼門關前走回來。她近日為「2025抗癌健康嘉年華派對」首度曝光全新造型，身披量身訂製的「原始女酋長」戰袍霸氣登場，野性又充滿力量。

唐玲首度曝光全新造型，以野性女酋長形象傳遞生命重生的力量。（唐玲提供）唐玲首度曝光全新造型，以野性女酋長形象傳遞生命重生的力量。（唐玲提供）

唐玲曾接受三分之二胃部切除手術，2022年癌細胞復發轉移至子宮及卵巢，再歷摘除手術。談到抗癌歷程，她坦言：「身體像被重置，是打掉重練，歸零再開始。」這回以「原始女酋長」為主視覺造型，是希望傳遞回到生命本源的力量，將重生化為最直接的視覺語言。

唐玲化身「原始女酋長」霸氣登場，宣告抗癌後的全新開始。（唐玲提供）唐玲化身「原始女酋長」霸氣登場，宣告抗癌後的全新開始。（唐玲提供）

這套造型由舞台服裝設計師樂家華操刀設計，融合原始部落意象與女酋長元素，象徵走過生死關卡後的覺醒。唐玲感性形容：「穿上這套服裝，就像對生命重新宣誓。」

活動將於11月30日在台北松山文創園區4號倉庫登場，唐玲以活動大使身分擔任開場演講嘉賓，將首度公開分享抗癌心路歷程，並與病友與家屬近距離互動。她表示，希望能陪伴大家一起哭、一起笑，也想親口告訴他們：「抗癌不是一個人戰鬥。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中