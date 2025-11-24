抗癌6年重生！唐玲披「女酋長戰袍」首曝全新形象

唐玲為「2025抗癌健康嘉年華派對」宣傳亮相，身披「原始女酋長」戰袍，展現抗癌重生的力量。（唐玲提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星唐玲2019年被診斷罹患胃癌第4期，歷經8次化療與兩次重大切除手術，從鬼門關前走回來。她近日為「2025抗癌健康嘉年華派對」首度曝光全新造型，身披量身訂製的「原始女酋長」戰袍霸氣登場，野性又充滿力量。

唐玲首度曝光全新造型，以野性女酋長形象傳遞生命重生的力量。（唐玲提供）

唐玲曾接受三分之二胃部切除手術，2022年癌細胞復發轉移至子宮及卵巢，再歷摘除手術。談到抗癌歷程，她坦言：「身體像被重置，是打掉重練，歸零再開始。」這回以「原始女酋長」為主視覺造型，是希望傳遞回到生命本源的力量，將重生化為最直接的視覺語言。

唐玲化身「原始女酋長」霸氣登場，宣告抗癌後的全新開始。（唐玲提供）

這套造型由舞台服裝設計師樂家華操刀設計，融合原始部落意象與女酋長元素，象徵走過生死關卡後的覺醒。唐玲感性形容：「穿上這套服裝，就像對生命重新宣誓。」

活動將於11月30日在台北松山文創園區4號倉庫登場，唐玲以活動大使身分擔任開場演講嘉賓，將首度公開分享抗癌心路歷程，並與病友與家屬近距離互動。她表示，希望能陪伴大家一起哭、一起笑，也想親口告訴他們：「抗癌不是一個人戰鬥。」

