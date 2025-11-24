自由電子報
娛樂

吳淡如從商務艙降等 改搭經濟艙只為1原因

吳淡如過去都搭商務艙，如今想法改變，認為搭經濟艙也無妨。（翻攝自臉書）吳淡如過去都搭商務艙，如今想法改變，認為搭經濟艙也無妨。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕大多數人搭乘飛機時，受到經濟考量，會選擇價格較低廉的經濟艙，有不少藝人、明星為了不受打擾以及飛行時舒適，會選擇搭乘價格高的商務艙。藝人兼作家吳淡如在社群發文，指出自己30歲以後都搭商務艙，但近期因機票票價漲幅過大，吳淡如經過重新衡量做出一個決定，「只要（價格）相差超過3倍，我就買經濟艙」。

吳淡如說「我最近常搭經濟艙」，過去多選擇商務艙的她，指出自己過去是旅遊記者，所以喜歡將花費用在買經驗、買感受上。最近雖然她並沒有變窮，但心裡卻被「價值和價格不要差太多」的想法卡住，她說「以前的商務艙大概是經濟艙的兩倍多一點，疫情之後實在是突飛猛進」。

吳淡如經過疫情之後，決定「只要（價格）相差超過3倍，我就買經濟艙」。（翻攝自臉書）吳淡如經過疫情之後，決定「只要（價格）相差超過3倍，我就買經濟艙」。（翻攝自臉書）

過去吳淡如買機票，考慮到從松山機場出發，往上海買經濟艙，花費不到萬元；買商務艙則需花費4萬以上，用4倍多的價格搭乘不到一個半小時的目的地，讓她覺得：其實坐經濟艙就可以。吳淡如也補充，因為常搭飛機，她可以使用會員卡到貴賓室休息，所以感覺上也相差無幾。

「是說為什麼現在商務艙要貴成這樣呀？」吳淡如好奇，雖然公司讓她搭乘商務艙，但她經過腦子裡的估價，認為「只要我搭經濟艙，一趟算是賺15,000……」。吳淡如認為要搭何種艙等都憑個人選擇，「有些人腦子裡有一把衡量價格與價值的尺，不想讓價格超過價值太多，我就是這種」。

