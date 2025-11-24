自由電子報
娛樂 最新消息

韓旅拍片變地雷！拍到女生就違法 哈林一聽傻了

哈林庾澄慶（左４）主持《哈！真相大白了》邀（左起１、２、３）王以路、張瑄、何立德，與（右起３、２、１）劉伊心、吳承璟、林凱鈞上節目。（公視提供）哈林庾澄慶（左４）主持《哈！真相大白了》邀（左起１、２、３）王以路、張瑄、何立德，與（右起３、２、１）劉伊心、吳承璟、林凱鈞上節目。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持的公視益智節目《哈！真相大白了》再拋超狂冷知識！最新一集中，藝人王以路、劉伊心、吳承璟、張瑄與時尚達人Duncan（何立德）、彩妝師林凱鈞齊聚闖關，一道「去韓國逛街拍VLOG，只要拍到女生就違法？」的題目意外掀起最大討論高潮，連哈林都忍不住問：「韓國管這麼嚴？」

題目一出，6位來賓幾乎全選「不違法」，劉伊心直言：「拍背影、肩膀應該沒關係吧？」Duncan也吐嘈：「如果這樣都違法，那大家不要去韓國玩了吧？」王以路更直呼：「這樣也太不友善了！」全場氣氛瞬間炒熱。

《哈！真相大白了》節目上韓國旅遊題答案揭曉，眾參賽者傻眼！（左起）王以路、張瑄、吳承璟、劉伊心、何立德、林凱鈞。（公視提供）《哈！真相大白了》節目上韓國旅遊題答案揭曉，眾參賽者傻眼！（左起）王以路、張瑄、吳承璟、劉伊心、何立德、林凱鈞。（公視提供）

沒想到正確答案竟是「違法」！答案揭曉當下，全場來賓瞬間定格，劉伊心當場摀嘴驚呼「真的假的」，連見多識廣的哈林也傻眼直喊：「太可怕了吧！」但隨即笑說：「不過我很喜歡看到你們全倒」，笑翻全場。

節目中，法律專家梁家瑜律師現場解惑，指出南韓法律對於未經同意拍攝他人有嚴格規範，牽涉《性暴力犯罪處罰特例法》，最重可處7年以下有期徒刑或約新台幣106萬元罰金。她也提醒：「對方若察覺被刻意拍攝並提出檢舉，就可能構成問題。」

王以路（左）、張瑄上節目答題。（公視提供）王以路（左）、張瑄上節目答題。（公視提供）

聽到說明後，王以路追問：「那遠遠拍也會有事嗎？」梁家瑜回應，只要當事人主觀認定遭偷拍並檢舉，就可能引發法律風險，也因此許多旅遊YouTuber會幫路人打馬賽克自保。哈林也補充：「萬一被檢舉，遊客真的會出事，還是小心為上。」

節目上韓國旅遊題答案揭曉，吳承璟（左）、劉伊心大感驚訝。（公視提供）節目上韓國旅遊題答案揭曉，吳承璟（左）、劉伊心大感驚訝。（公視提供）

《哈！真相大白了》以闖關遊戲結合查核知識，帶觀眾拆解日常迷思。節目每週一至週三晚間9點於公視播出，並同步上架公視+平台。

header
body
