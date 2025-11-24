自由電子報
娛樂 最新消息

台灣12強奪冠一周年 戶鄉翔征大器受訪：我想扳回一城

峮峮（左起）、監製張永昌、出品人陳立白、教練曾豪駒、導演龍男・以撒克・凡亞思、中職會長蔡其昌、監製黃瓀潢、楊大正一同揮棒。（記者潘少棠攝）峮峮（左起）、監製張永昌、出品人陳立白、教練曾豪駒、導演龍男・以撒克・凡亞思、中職會長蔡其昌、監製黃瓀潢、楊大正一同揮棒。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕世界棒球12強賽掀起棒球熱，今天（24日）正好是在東京奪冠一周年，紀錄片《冠軍之路》舉行記者會，導演龍男·以撒克·凡亞思透露，冠軍賽被陳傑憲擊出三分砲的先發投手戶鄉翔征非常大器，願意接受紀錄片訪問，表示希望如果有機會，能夠扳回一城。

記者好奇，戶鄉翔征輸球卻願意受訪？導演龍男·以撒克·凡亞思分享，戶鄉翔征非常大器，把當下與陳傑憲對決的細節很仔細的描述，「他很大方分享在對決時候的經驗想法，也覺得台灣能夠拿到這樣的冠軍，抱持很正面的方式，他最後有說，如果有機會再次對決的話，希望扳回一城。」

監製張永昌透露，邀約戶鄉翔征其實洽談了很多時間，「我覺得他認為棒球對他來說有輸有贏，而且他是全力來面對這個賽事，我不覺得他會覺得是恥辱，而是全力投每一顆球。他在導演的訪談過程中，也分享到最後對決陳傑憲的細節，這是這部紀錄片非常精彩的。」《冠軍之路》明年元旦上映。

