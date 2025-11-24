柯文哲跟ChatGPT吵架 警告：下次不要這樣

前民眾黨主席柯文哲使用ChatGPT會跟AI鬧脾氣。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨團主任陳智菡在直播節目中分享，前民眾黨主席柯文哲獲交保後，經常在家研究AI，甚至花錢付費訂閱ChatGPT。柯文哲最近正在研究日本的聯合政府，由於相關資料都是日文，柯文哲就這樣和ChatGPT鬧起脾氣，還生氣大罵：「行就行，不行就不行，你在那邊給我繞什麼繞？」ChatGPT向柯文哲道歉後，餘怒未消的他還忍不住補刀：下次不要再這樣了。

柯文哲的妻子陳佩琪日前也在網路上分享這段趣事，指柯文哲上網買了AI軟體，他常常在房間使用一陣子，就會跑出來大讚AI好用，還說要買一個給陳佩琪「妳學問就會大大增加」，讓陳佩琪有點生氣，警告柯文哲：「如果要吃飯，請你一旁坐好，麻煩安靜一點……」。

直到柯文哲要求ChatGPT翻譯日本聯合政府相關文章時，卻得到「我可以幫你翻譯第一段」、「我覺得裡面講的大概是什麼」，就是沒有翻譯整篇文本，讓柯文哲大動肝火。陳智菡透露，柯文哲跟ChatGPT雙方反覆爭論後，ChatGPT還向柯文哲道歉，柯文哲則警告ChatGPT「你下次不要再這樣了」，ChatGPT也回「好，下次不會這樣」。

