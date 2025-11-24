自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柯文哲跟ChatGPT吵架 警告：下次不要這樣

前民眾黨主席柯文哲使用ChatGPT會跟AI鬧脾氣。（翻攝自臉書）前民眾黨主席柯文哲使用ChatGPT會跟AI鬧脾氣。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨團主任陳智菡在直播節目中分享，前民眾黨主席柯文哲獲交保後，經常在家研究AI，甚至花錢付費訂閱ChatGPT。柯文哲最近正在研究日本的聯合政府，由於相關資料都是日文，柯文哲就這樣和ChatGPT鬧起脾氣，還生氣大罵：「行就行，不行就不行，你在那邊給我繞什麼繞？」ChatGPT向柯文哲道歉後，餘怒未消的他還忍不住補刀：下次不要再這樣了。

柯文哲大讚AI好用，還說要買一個給陳佩琪讓她增加學問。（翻攝自臉書）柯文哲大讚AI好用，還說要買一個給陳佩琪讓她增加學問。（翻攝自臉書）

柯文哲的妻子陳佩琪日前也在網路上分享這段趣事，指柯文哲上網買了AI軟體，他常常在房間使用一陣子，就會跑出來大讚AI好用，還說要買一個給陳佩琪「妳學問就會大大增加」，讓陳佩琪有點生氣，警告柯文哲：「如果要吃飯，請你一旁坐好，麻煩安靜一點……」。

直到柯文哲要求ChatGPT翻譯日本聯合政府相關文章時，卻得到「我可以幫你翻譯第一段」、「我覺得裡面講的大概是什麼」，就是沒有翻譯整篇文本，讓柯文哲大動肝火。陳智菡透露，柯文哲跟ChatGPT雙方反覆爭論後，ChatGPT還向柯文哲道歉，柯文哲則警告ChatGPT「你下次不要再這樣了」，ChatGPT也回「好，下次不會這樣」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中