娛樂 最新消息

謝金燕霸氣一句話 服務生淚謝：姐姐好暖

謝金燕人美心善。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星謝金燕人美心善，她日前和一名女性朋友去吃飯，兩人用餐即將結束時，發現只剩一道生蠔還沒送上桌。原本想著生蠔份量不大，應該可以順利解決，沒想到服務生送來的「生蠔」竟然是包含龍蝦、生蠔、蝦等多種類的巨大海鮮盤，嚇得謝金燕連忙告知服務生自己沒點這道菜，但對方卻遲遲沒有回答，甚至露出泫然欲泣的表情，原來服務生擔心自己的薪水不夠賠償這道菜，謝金燕聽到這兒，霸氣說：「沒關係，放著吧」，瞬間拯救服務生。

謝金燕點生蠔，沒想到送上來的卻是超豪華海鮮盤。（翻攝自IG）

謝金燕沒有點這道超豪華的海鮮盤是餐廳裡最貴的一道菜，當謝金燕告知服務生沒點這道菜的時候，明顯可見服務生非常猶豫，甚至眼淚都快掉下來。服務生告訴謝金燕說：「我的薪水都不夠賠啊」，說話的時候感覺不知所措，而且很緊張。

眼見服務生為難，謝金燕非常慷慨地說「沒關係，放著吧」，瞬間解決了服務生的困擾與為難，也不必賠錢給餐廳。網友得知此事，紛紛大讚：姐姐好暖。

謝金燕得知服務生薪水不夠賠償這道高價海鮮，瞬間霸氣要服務生留下菜餚。（翻攝自IG）

