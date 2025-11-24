57歲蕭薔超火辣！ 爆乳現身澳門拍年曆 22吋螞蟻腰細腿「美出新高度」

蕭薔2026年曆主題為「珍世麗彤」。（珍世美學慈善基金會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕蕭薔慈善年曆邁入第30年，2026年主題為「珍世麗彤」，呼應丙午馬年，以明豔、大氣、充滿力量的畫面呈現萬馬奔騰，氣勢非凡，美人如仙令人屏息。她回憶：「記得年曆初版於1996年，自2000年起正式義賣，轉眼間已走過三十年，內心滿是溫熱的悸動。」

蕭薔2026年曆主題為「珍世麗彤」。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔提到：「每一年發行的挑戰、創新與突破，最終都化作支持公益的力量，回饋社會；因為心中有光，所以不覺時光荏苒、歲月悠悠，只餘沉甸甸的踏實與喜悅。」對於馬年的詮釋，她開心說：「丙午馬年代表力量、勇敢、積極，彤是赤紅色，給人熱情、鮮明的印象，也是美麗、光明的象徵。以此作為演繹，創作拍攝過程被繽紛色彩圍繞，造型陽光奔放，心情興奮且愉悅。」

蕭薔以金色寶藍等顏色烘托出馬年大器的女王風範。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔在澳門街頭取景，展現十足的魅力。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔每年都會絞盡腦汁規劃年曆內容，30年來不斷求新求變。這次因應馬年驛馬星動，團隊特地赴澳門取景，內外景交錯，加上紅色、金色、翡翠綠、黃色等大量明豔色呈現，豐富的色彩與景色，以及絕美服裝與造型，配合蕭薔出神入化的肢體動作、22吋腰、內臟脂肪1，膚如凝脂的身形，再度美出新高度，仙氣滿滿。

蕭薔於年曆中展現書法才藝。（珍世美學慈善基金會提供）

「珍世麗彤」不可或缺的是蕭薔行雲流水般的書法與高難度瑜珈。書法部分，她選擇王勃名作「滕王閣序」，全篇約773字，曾創造40個成語、37個典故，其中「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」最為著名。蕭薔靈動俊逸的筆觸，將哲人的人生境界淋漓展現。

蕭薔寫王勃的「滕王閣序」，書法俊逸。（珍世美學慈善基金會提供）

今年的瑜珈，蕭薔展示貼近生活的招式，觀者更易學、易做，使瑜珈自然而然與生活融合，隨時隨地營造健康美學。揮別蛇年，她用行動力展現馬年奔騰的魅力，並形容自己的日常：「工作旅行、自己多年熟悉的事物、多年的友情，一直維持著自己的初衷和喜歡的生活方式，日日都說好日。」

蕭薔以明亮色系詮釋馬年。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔曾到過瑞士、紐西蘭、法國、日本、香港、新疆等地工作，最難忘的是廣西竹海，一望無際的竹林像綠色海洋，清翠遼闊，讓人永生難忘。她分享：「以前幾乎兩天飛一個城市，主要生活都在車上度過，現在心態不同，享受工作與生活的平衡分配，並在旅程中自我覺醒。」

蕭薔慈善年曆邁入第30年。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔引述法國哲學家盧梭名言：「人生而自由，卻無往不在枷鎖之中。」孔子行至七十，才終於體悟「從心所欲，不踰矩」的自在從容。她說：「原來，內心真正的自由存在於自我覺醒與善意之中，珍惜世間的人事物，是一種美好的學習，也是珍世美學創立的初衷。溫柔對待自己，真誠尊重他人，並學會釋懷一切緣起緣滅。」她祈願：「我們都能在時光裡溫柔前行，當你忘了時間，時間也將溫柔地遺忘你。」長期以來，珍世美學與蕭薔持續關注兒童教育、婦女就業與健康，以及緊急重大災害救助。

