自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

57歲蕭薔超火辣！ 爆乳現身澳門拍年曆 22吋螞蟻腰細腿「美出新高度」

蕭薔2026年曆主題為「珍世麗彤」。（珍世美學慈善基金會提供）蕭薔2026年曆主題為「珍世麗彤」。（珍世美學慈善基金會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕蕭薔慈善年曆邁入第30年，2026年主題為「珍世麗彤」，呼應丙午馬年，以明豔、大氣、充滿力量的畫面呈現萬馬奔騰，氣勢非凡，美人如仙令人屏息。她回憶：「記得年曆初版於1996年，自2000年起正式義賣，轉眼間已走過三十年，內心滿是溫熱的悸動。」

蕭薔2026年曆主題為「珍世麗彤」。（珍世美學慈善基金會提供）蕭薔2026年曆主題為「珍世麗彤」。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔提到：「每一年發行的挑戰、創新與突破，最終都化作支持公益的力量，回饋社會；因為心中有光，所以不覺時光荏苒、歲月悠悠，只餘沉甸甸的踏實與喜悅。」對於馬年的詮釋，她開心說：「丙午馬年代表力量、勇敢、積極，彤是赤紅色，給人熱情、鮮明的印象，也是美麗、光明的象徵。以此作為演繹，創作拍攝過程被繽紛色彩圍繞，造型陽光奔放，心情興奮且愉悅。」

蕭薔以金色寶藍等顏色烘托出馬年大器的女王風範。（珍世美學慈善基金會提供）蕭薔以金色寶藍等顏色烘托出馬年大器的女王風範。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔在澳門街頭取景，展現十足的魅力。（珍世美學慈善基金會提供）蕭薔在澳門街頭取景，展現十足的魅力。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔每年都會絞盡腦汁規劃年曆內容，30年來不斷求新求變。這次因應馬年驛馬星動，團隊特地赴澳門取景，內外景交錯，加上紅色、金色、翡翠綠、黃色等大量明豔色呈現，豐富的色彩與景色，以及絕美服裝與造型，配合蕭薔出神入化的肢體動作、22吋腰、內臟脂肪1，膚如凝脂的身形，再度美出新高度，仙氣滿滿。

蕭薔於年曆中展現書法才藝。（珍世美學慈善基金會提供）蕭薔於年曆中展現書法才藝。（珍世美學慈善基金會提供）

「珍世麗彤」不可或缺的是蕭薔行雲流水般的書法與高難度瑜珈。書法部分，她選擇王勃名作「滕王閣序」，全篇約773字，曾創造40個成語、37個典故，其中「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」最為著名。蕭薔靈動俊逸的筆觸，將哲人的人生境界淋漓展現。

蕭薔寫王勃的「滕王閣序」，書法俊逸。（珍世美學慈善基金會提供）蕭薔寫王勃的「滕王閣序」，書法俊逸。（珍世美學慈善基金會提供）

今年的瑜珈，蕭薔展示貼近生活的招式，觀者更易學、易做，使瑜珈自然而然與生活融合，隨時隨地營造健康美學。揮別蛇年，她用行動力展現馬年奔騰的魅力，並形容自己的日常：「工作旅行、自己多年熟悉的事物、多年的友情，一直維持著自己的初衷和喜歡的生活方式，日日都說好日。」

蕭薔以明亮色系詮釋馬年。（珍世美學慈善基金會提供）蕭薔以明亮色系詮釋馬年。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔曾到過瑞士、紐西蘭、法國、日本、香港、新疆等地工作，最難忘的是廣西竹海，一望無際的竹林像綠色海洋，清翠遼闊，讓人永生難忘。她分享：「以前幾乎兩天飛一個城市，主要生活都在車上度過，現在心態不同，享受工作與生活的平衡分配，並在旅程中自我覺醒。」

蕭薔慈善年曆邁入第30年。（珍世美學慈善基金會提供）蕭薔慈善年曆邁入第30年。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔引述法國哲學家盧梭名言：「人生而自由，卻無往不在枷鎖之中。」孔子行至七十，才終於體悟「從心所欲，不踰矩」的自在從容。她說：「原來，內心真正的自由存在於自我覺醒與善意之中，珍惜世間的人事物，是一種美好的學習，也是珍世美學創立的初衷。溫柔對待自己，真誠尊重他人，並學會釋懷一切緣起緣滅。」她祈願：「我們都能在時光裡溫柔前行，當你忘了時間，時間也將溫柔地遺忘你。」長期以來，珍世美學與蕭薔持續關注兒童教育、婦女就業與健康，以及緊急重大災害救助。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中