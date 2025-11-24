自由電子報
娛樂 最新消息

「潛水」粉絲團兩個月 徐若瑄終於聽夠真心話

徐若瑄舞台魅力爆發。（索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）徐若瑄舞台魅力爆發。（索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕徐若瑄昨晚（11／23）登上Billboard Live Taipei舉行暌違一年半的專場演出「Vivian Live」，為了曲目安排，「潛水」在粉絲社群兩個月，改編了多首歌曲，準備了20分鐘不插電的演出，也首次挑戰吉他自彈自唱，讓粉絲驚呼連連，再加上她獨特親和力又有誠意的Talking，讓全場又笑又哭。

徐若瑄舞台魅力爆發。（索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）徐若瑄舞台魅力爆發。（索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

她與Billboard Live的緣分在去年受邀與日本天后MISIA一同登上東京Billboard Live合作，那次的舞台震撼與音樂能量令她印象深刻，也成為她期盼「有天能在同樣的精品級場地與台灣粉絲見面」的起點。如今願望實現，她將當時在東京的感動完整帶回台北，「能在這樣的場地與自己的粉絲相遇，我真的非常開心。」

徐若瑄舞台魅力爆發。（索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）徐若瑄舞台魅力爆發。（索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

昨晚她以一套充滿設計感的藍綠色連身洋裝現身，以充滿節奏動感的《敬女人》和《狠狠愛》開場，把情緒推到最高點。曲畢，她開心和全場打招呼，透露這次歌單完全是「粉絲客製化」，為此在粉絲社群「潛水」多時，她說：「有些歌陪著他們走過人生重要階段，我看了非常感動。就算只有一個人提到，我也願意為他唱。」這份貼心的密藏歌單讓她排了又排，直到確定19首曲目後，她才感覺「終於能浮出水面、能呼吸了」。

徐若瑄舞台魅力爆發。（索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）徐若瑄舞台魅力爆發。（索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

在演唱為歌迷所寫的歌曲《翅膀》之前，她感性說：「將近2年前，我經歷了喉嚨的手術，但我沒有放棄，在這途中我遇了很多幫助我的人，今天我還能在這裡唱歌給大家聽，想跟大家說，千萬不要放棄自己。」以自身的經歷分享了人生奮鬥過程，讓台下哭成一片淚海。

除了遠從世界各地飛來的粉絲，好姐妹彭佳慧、林美秀、于子育、辛樂兒以及張立昂都到現場支持，此外，Billboard Live TAPEI首場演出嘉賓、已經回到日本的中島美嘉，演出當天特別發訊息幫她加油打氣、讓她覺得很溫暖和感動。

