周湯豪官宣好消息！太興奮6點就起床 媽媽比莉也在場

周湯豪與歌迷近距離互動。（環球音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周湯豪變身「E人學長」，昨天舉辦「LOVE RAGE HOPE」BLOCK PARTY，原本濕冷的天氣，午後開始大放晴，歌迷們直呼：「『周晴男』再度發威啦！」

周湯豪與歌迷近距離互動。（環球音樂提供）

他選在極限運動場開趴，湧入近千名觀眾，周湯豪一出現就燃炸現場，帶來《未完成》、《FLAMES》等新歌，他高聲吆喝：「希望你的energy可以跟我的energyㄧ樣！」他許久沒有跟歌迷們近距離互動，而且還是這麼激烈的衝撞現場，笑言：「我每次演出都會瘦個幾公斤，選在這個場地因為這就是我的童年、我的青春期，就是聽這樣的音樂，在這樣的地方玩耍。」

請繼續往下閱讀...

前一晚他刻意比平常早睡、半夜兩點就寢，結果太興奮早上6點多就醒來，看到歌迷朋友們從各地前來，很多支持了自己10多年，有些更是攜家帶眷帶著專輯來到現場排隊等他簽名，他也驚訝多了許多小朋友的粉絲，原來是爸媽們天天放他的歌，小孩也跟著喜歡。

比莉到現場支持愛兒。（環球音樂提供）

媽媽比莉也默默地出現在人群中、用行動支持，他感性地表示：「每一次見面都希望給大家最有誠意的，今天真的零距離，我們就像一個family，這麼多年了，很多人像朋友、像家人一樣。」整場活動下來，他很關心大家是否玩得開心，「今天對於我跟大家來說，都是一個特別的體驗，這樣零距離的表演，我自己也玩得很開心，選在一個不一樣的地方，就是希望給大家難忘的回憶。」隨後也帶來好消息，近期婚禮的熱門歌曲《TIL THE END》MV就快要跟大家見面。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法