娛樂 最新消息

手術2次也不怕！廖家儀「滿血回歸」跳國標 秀手術疤痕：我很驕傲

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女星廖家儀有「國標舞女王」稱號，她昨（23日）身穿豔紅戰袍，在舞台上華麗轉身，展現驚人的「滿血復活」姿態。這場表演不僅是視覺盛宴，更是一段歷經兩次重大手術後的復健傳奇。

廖家儀（右）回歸跳國標，張文綺（左）送花祝福。（民視提供）廖家儀（右）回歸跳國標，張文綺（左）送花祝福。（民視提供）

廖家儀對國標舞的熱愛深厚，但命運卻接連考驗她。2019年她因滑雪意外導致十字韌帶斷裂，去年又因椎間盤突出進行第二次大型手術，兩次皆是對舞者極具殺傷力的重創。演藝與舞蹈工作一度全面停擺，甚至讓粉絲擔心她可能無法再回到舞台。

然而昨晚，廖家儀不僅恢復亮眼表演，更在鏡頭前勇敢揭開舞衣下方的手術疤痕，並驕傲表示：「我本來想遮起來，但後來覺得，這是我努力跳回來的印記，我很驕傲。」這段話引起現場熱烈掌聲。對她而言，這些疤痕不是挫敗，而是她戰勝傷病後的勳章。

更令人驚訝的是，廖家儀僅用一週就完成這支高難度國標舞的排練。她希望以自身經歷鼓勵所有正在與病痛奮戰的人：「受傷沒關係，只要復健，我們就能再次站起來。」

此次回歸舞台對廖家儀而言更具深度意義，這是她的指導老師、愛舞舞團林文藝與陳文華兩位退役選手的告別晚會。廖家儀透露，自己是兩位老師第一位被帶出國比賽的台灣師生選手，當年一起征戰國際舞壇殿堂英國黑池（Blackpool）的記憶至今鮮明。

廖家儀（左）為了恩師林文藝（右）特別擔任告別晚會的開舞嘉賓。（民視提供）

因為這段深厚師生情，廖家儀受邀擔任告別晚會的開舞嘉賓，再次以國標舞女王之姿登台，象徵重現昔日在黑池比賽的風采。她感性表示：「能在老師人生最重要的舞台上再次起舞，對我意義重大。」

除了舞台回歸，廖家儀另一個全力以赴的戰場，是她監製的新片《空姐復仇記》。電影目前進入後製階段，她與團隊反覆檢視各版本剪接，包括一剪、二剪、三剪，並持續進行補拍，只為在賀歲檔期呈現最好的成品，她說：「後製比想像中更辛苦，但我們都咬著牙拼，只希望觀眾看到成品時會覺得值得。」

第三條戰線是她最引以為傲的家庭角色。廖家儀的女兒目前是台灣壁球U17排名第一，近期持續征戰國際賽事。她只要能抽身，便會全程陪伴，從訓練到比賽都站在女兒身旁。她也希望藉此推廣壁球運動：「希望台灣有更多人一起打壁球，一起組隊替台灣在國際舞台上發光。」

廖家儀感性表示，正是因為粉絲、朋友與工作團隊一路支持，她才能再次站上屬於自己的舞台。從恩師告別演出、到電影後置衝刺，再到培育壁球小將的母親角色，她以堅毅與熱情跳出了最動人的人生篇章。

