自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Lulu揭婚禮真相！全靠她一手包辦 陳漢典自招只負責聽話跟付錢

由（左起）風田、楊銘威、曾莞婷、Lulu黃路梓茵、陳漢典、黃偉晉與組成的《明星製作公司》（TVBS提供）由（左起）風田、楊銘威、曾莞婷、Lulu黃路梓茵、陳漢典、黃偉晉與組成的《明星製作公司》（TVBS提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《明星製作公司》今舉辦記者會，6位主持人包括「Lulu」黃路梓茵、陳漢典、楊銘威、曾莞婷、黃偉晉與風田。眾人透露節目每集都有固定預算，也不敢問彼此酬勞，因為問了傷感情，但共同目標一致：「希望每一集點閱都破100萬。」

提到節目中的最不受控成員，所有人一致指向風田，Lulu笑說他常以「我是日本人」自居、裝可憐博同情，而風田似乎也沒有太多反駁。談到私下相處，Lulu說楊銘威常請大家吃自家餐廳的小籠湯包。

媒體也好奇陳漢典與Lulu是否在節目中做到公私分明？曾莞婷馬上吐嘈：「他們兩個有自己的小視窗，講不完的話，都是漢典在開一些無聊話題，我們都不知道那有什麼好聊。」黃偉晉經典表情「我立刻就要爆炸」曾掀起模仿潮，Lulu也現場直接模仿起來，不過她說黃偉晉偶爾抱怨而已，沒有大家想得這麼暴躁。

主持群提到節目腳本時，全員指向Lulu是主要負責者。楊銘威笑說：「就算我們寫了，也會被她打槍，我只是尊重原創。」Lulu則反擊：「因為楊銘威都在擺爛！不知道為什麼大家來這裡都變笨了。」陳漢典也補槍：「最後都會變成Lulu說『自己來』。」

陳漢典（左）和Lulu。（翻攝自臉書）陳漢典（左）和Lulu。（翻攝自臉書）

記者會也聊到Lulu與陳漢典的家庭相處模式。Lulu說在家裡決策多是互相討論、各出意見，但講到籌備婚禮的各項細節時，卻話鋒一轉就說：「其實都是我啦！都我在用！」陳漢典也笑說自己的角色很簡單，就是負責聽話、出席婚禮和付錢。

外界關心兩人的婚禮進度，Lulu回應目前進度是「要付訂金了」，婚禮日期已底定，將擇日公布。至於賓客名單還沒整理，兩人有空會再慢慢處理。被問到是否會邀前男友阿達？Lulu立刻皺眉：「你們有在尊重我老公嗎？」

另一焦點則是風田的婚姻狀況，他透露老婆已搬來台灣，「不是遠距了，我們一起住。」表示其他主持人有看過他老婆的照片。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中