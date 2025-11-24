Lulu揭婚禮真相！全靠她一手包辦 陳漢典自招只負責聽話跟付錢

由（左起）風田、楊銘威、曾莞婷、Lulu黃路梓茵、陳漢典、黃偉晉與組成的《明星製作公司》（TVBS提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《明星製作公司》今舉辦記者會，6位主持人包括「Lulu」黃路梓茵、陳漢典、楊銘威、曾莞婷、黃偉晉與風田。眾人透露節目每集都有固定預算，也不敢問彼此酬勞，因為問了傷感情，但共同目標一致：「希望每一集點閱都破100萬。」

提到節目中的最不受控成員，所有人一致指向風田，Lulu笑說他常以「我是日本人」自居、裝可憐博同情，而風田似乎也沒有太多反駁。談到私下相處，Lulu說楊銘威常請大家吃自家餐廳的小籠湯包。

媒體也好奇陳漢典與Lulu是否在節目中做到公私分明？曾莞婷馬上吐嘈：「他們兩個有自己的小視窗，講不完的話，都是漢典在開一些無聊話題，我們都不知道那有什麼好聊。」黃偉晉經典表情「我立刻就要爆炸」曾掀起模仿潮，Lulu也現場直接模仿起來，不過她說黃偉晉偶爾抱怨而已，沒有大家想得這麼暴躁。

主持群提到節目腳本時，全員指向Lulu是主要負責者。楊銘威笑說：「就算我們寫了，也會被她打槍，我只是尊重原創。」Lulu則反擊：「因為楊銘威都在擺爛！不知道為什麼大家來這裡都變笨了。」陳漢典也補槍：「最後都會變成Lulu說『自己來』。」

陳漢典（左）和Lulu。（翻攝自臉書）

記者會也聊到Lulu與陳漢典的家庭相處模式。Lulu說在家裡決策多是互相討論、各出意見，但講到籌備婚禮的各項細節時，卻話鋒一轉就說：「其實都是我啦！都我在用！」陳漢典也笑說自己的角色很簡單，就是負責聽話、出席婚禮和付錢。

外界關心兩人的婚禮進度，Lulu回應目前進度是「要付訂金了」，婚禮日期已底定，將擇日公布。至於賓客名單還沒整理，兩人有空會再慢慢處理。被問到是否會邀前男友阿達？Lulu立刻皺眉：「你們有在尊重我老公嗎？」

另一焦點則是風田的婚姻狀況，他透露老婆已搬來台灣，「不是遠距了，我們一起住。」表示其他主持人有看過他老婆的照片。

