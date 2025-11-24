金針菇破400萬點閱神片曝光 曾靠警局翻譯打工過活

胡瓜合體金針菇遊九份，挑戰淘金任務。（下面一位提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕胡瓜YouTube頻道《下面一位》迎來最新一集，邀請到擁有百萬訂閱的YouTuber金針菇作客，兩人合體前往九份展開深度之旅。來台10年的金針菇，近期更拿到台灣永久居留證，對台灣早已熟門熟路，帶著胡瓜直奔韓國觀光客最愛行程「淘金」，胡瓜動作老練，自爆私下常看淘金節目，幻想自己挖到黃金，最後兩人果真淘到金砂，笑得合不攏嘴。

旅程中，兩人還探訪九份老街的百年秘境古井，傳說「喝了會發財」的井水引發話題。這口古井已有百年歷史，早年九份僅九戶人家居住，尚未設自來水，居民都是飲用此井水長大。冰涼井水讓胡瓜當場把水灑在自己身上，直呼要「發大財」，畫面笑翻網友。

金針菇登上《下面一位》分享來台10年心路，曝光阿嬤竟是自己的「流量密碼」。（下面一位提供）

金針菇也在節目中談及與台灣的深厚緣分，家中三個孩子都在台灣，早已習慣在台生活。她透露初來台灣時什麼內容都拍，卻乏人問津，直到阿嬤從韓國來台探望，她帶著阿嬤遊淡水、出席自己的大學畢業典禮，意外發現「阿嬤是我的流量密碼」，頻道才開始爆紅。

聊到頻道成績，金針菇分享點閱數最高的一集，是專訪北韓朋友的影片，累積超過400萬觀看，讓胡瓜當場瞪大眼。她也回憶當學生時期除了經營YouTube，還曾在警察局擔任韓國人相關案件的翻譯，因為必須「隨call隨到」，時間極不固定，特殊打工經歷也讓胡瓜直呼新奇又佩服。

