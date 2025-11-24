王心凌首度美國開唱！椅子舞超有誠意 「忘詞」脫口求救反應曝光

王心凌首次登美引爆「Sugar High 2.0」熱潮。（天晴娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕華語流行天后王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演正式進軍美國，首站鎖定加州灣區城市奧克蘭，於知名場館Oakland Arena隆重開唱，為美國巡演揭開亮眼序幕。《花的嫁紗》於奧克蘭場特別增加限定合唱橋段，當前奏響起，全場觀眾齊聲接唱，成為當晚最動人的互動之一。

演唱會自Opening VCR起便受到觀眾熱烈反應，王心凌以《Bite Back》、《Baby Boy》（美國限定全新椅子舞編排返場）、《Woosa Woosa》、《Honey》等歌曲帶動現場氣氛，再延伸至經典曲目《從未到過的地方》、《月光》延長尾奏、《Sugar High》等，內容緊湊、視覺豐富，全面展現Sugarland 樂園的標誌性風格與能量。

首次於美國開唱，王心凌也在台上真誠分享自己的心情：「為了今天的演出，我提前幾天來到舊金山，除了想先調時差、讓今天能在最好的狀態之外，我去逛了MoMA美術館、漁人碼頭，看海、看海豹、坐了摩天輪、喝了 Hot Chocolate，而每天的ending是tequila shots（陪我調時差的好朋友）。這些畫面、這些感覺、這些瞬間，都是我今天站在這裡，把自己交給你們的養分。」

為了首次於美國演出，王心凌與製作團隊在節目結構、舞台動線及歌單編排上進行多項微調，包括 互動段落設計、美式場館節奏配置、曲目動能調整 等，呈現 Sugar High 2.0「美國特別限定版」。除了重新編排並返場的《Baby Boy》椅子舞 外，粉絲最愛的 「鑽石雨」 與 「點歌環節」 等經典段落，也在奧克蘭場一一帶來，歌迷還點到她自己寫的《衣櫥的秘密》，不過很久沒唱這首歌的她，幾乎忘了歌詞，只能緊張求助「趕快給我歌詞」，眼見歌迷嗨唱，她直呼：「我輸了啦。」

奧克蘭站在滿場掌聲中圓滿落幕後，巡演團隊隨即整裝出發，前往下一站 紐約市。將于美東時間11月28日晚間8:30於The Theater at Madison Square Garden（The Theater at MSG）登場，將為美東觀眾帶來繽紛、熱力全開的 Sugar Land 舞台體驗，持續擴散Sugar High 2.0的熱度。

