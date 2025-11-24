自由電子報
娛樂 最新消息

金馬收視出爐！范冰冰奪影后只拿典禮第二 李國煌帶老婆成紅毯冠軍

台灣電視台的分眾數據顯示，「45–54歲女性」收視來到 2.87，同區間全體為 2.82，35–49歲女性與 5–54歲男性族群則皆為 2.75，顯示跨年齡層收視穩健。圖為第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道上眾人與李安導演合照。（資料照，記者胡舜翔攝）台灣電視台的分眾數據顯示，「45–54歲女性」收視來到 2.87，同區間全體為 2.82，35–49歲女性與 5–54歲男性族群則皆為 2.75，顯示跨年齡層收視穩健。圖為第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道上眾人與李安導演合照。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮於上週末落幕，今日公布電視與網路收視成績，總收視人口高達6,647,616人。典禮（19:00–22:59）電視收視（4+）達2，收視人口 165.4萬人；15–44歲有效收視為1.55。星光大道（17:29–19:00）電視收視（4+）為 0.59，吸引49.5 萬人收看。網路表現同樣亮眼，典禮＋星光全平台總收看人次達 4,498,616，其中 MyVideo309萬人次、LINE TODAY有140萬人次。

台視每分鐘收視高點落在晚間 22:41，張震奪下「最佳男主角」並發表得獎感言，收視來到 2.71（58.6 萬人）。其次為 22:30 范冰冰以電話連線領取「最佳女主角」時刻（2.61），與 22:01 黃奇斌、孫盛希帶來《煞到電影這款夢中人》表演（2.58）。

星光大道部分，收視高峰為 19:00 李國煌受訪（1.29）；其後為鍾雪瑩（1.08）與翁倩玉、西島秀俊合體亮相（0.84）。網路熱度最高者依序為李國煌、李安，以及西島秀俊與翁倩玉合體走星光。

