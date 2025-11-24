自由電子報
娛樂 最新消息

峮峮被《冠軍之路》弄哭！被問粿粿婚外情切割：我們不熟

《冠軍之路》記者會，峮峮。（記者潘少棠攝）《冠軍之路》記者會，峮峮。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕台灣在世界棒球12強賽奪冠，今天（24日）是一周年，紀錄片《冠軍之路》舉行記者會，隸屬於中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的峮峮去年也自費飛東京支持，這次應紀錄片團隊邀請受訪，坦言心情很澎湃，甚至被導演逼哭。被問到曾經是隊友的粿粿最近深陷婚外情風波，峮峮表示兩人只有同隊一段時間，其實並不熟，消息也是看新聞才知道。

《冠軍之路》監製張永昌分享，啦啦隊是不可或缺的一部分，在球迷心中有一定的影響力以及份量。此次紀錄片中邀請到3位啦啦隊員、1位應援團長受訪，峮峮就是其中一位，她分享：「心情滿澎湃的，看到預告的時候覺得應該會非常熱血，熱血不只是感動球迷，而是感動所有台灣人，不管平常有沒有在關心棒球，所有人都可以一起看《冠軍之路》。」她在預告中哭了，被問到戳中什麼淚點？峮峮坦言，一開始與導演龍男·以撒克·凡亞思聊的時候沒有哭，但導演在提問關於現場情緒、感受時，「我好像回到當下，不小心情緒收不回來。」蔡其昌也虧：「導演把妳逼哭了。」

峮峮、楊大正參加《冠軍之路》記者會。 （記者潘少棠攝）峮峮、楊大正參加《冠軍之路》記者會。 （記者潘少棠攝）

創作主題曲的滅火器樂團主唱楊大正，本身就是本質球迷，他很感謝球隊打出這一段故事，才有契機做這部紀錄片，而他也能夠有創作的機會。他回想起小時候打棒球、打乙組，現在也會打棒球，「棒球有很多哲學，雖然我很多臨場心境不像球員，但大概都懂。」

被問到在寫歌的過程中，把自己代入進哪位球員？楊大正點名在冠軍賽吃了3局的投手張奕以及打出三分砲的陳傑憲。記者虧他「那你就是樂團陳傑憲」，楊大正急忙撇清：「陳傑憲應該不會開心。」

導演龍男·以撒克·凡亞思在這一年當中訪問許多球員，其中也包含當時已經飛回美國春訓的林昱珉、林家正，加上各種畫面的版權申請，剪輯時間的壓縮、後期音樂的製作，本來投資方希望能夠在今天就上映，不過後製實在來不及，明年1月1日上映已是最好的安排。

至於片中邀請到日本敗戰投手戶鄉翔征受訪，導演導演龍男·以撒克·凡亞思分享，戶鄉翔征非常大器，把當下與陳傑憲對決的細節很仔細的描述，他以很正面的心態看到台灣奪冠，「他最後有說，如果有機會再次對決的話，希望在扳回一城。」電影在元旦上映，被問到是否會邀請球員跑戲院與影迷互動，導演龍男·以撒克·凡亞思強調一定是以比賽為主，「不要給球員、教練干擾，萬一明年怎麼樣會怪我們。」

