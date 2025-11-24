自由電子報
娛樂 最新消息

為何神童40歲了還叫神童？星光歌手參戰 小賈斯汀被拖下水

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國天團SUPER JUNIOR前陣子才在大巨蛋完成精彩演出，近日有網友在社群提到成員之一的神童，沒想到相關話題引起超大迴響，留言超過4500則，很多網友直呼看了笑到肚子痛。

小賈斯汀長大了還是只能叫小賈斯汀。（翻攝自IG）小賈斯汀長大了還是只能叫小賈斯汀。（翻攝自IG）

有網友發問「神童都40歲了，為什麼還叫神童？」沒想到這則發文引來超過236萬次瀏覽，留言區更是出現各種妙答，曾是《超級星光大道》冠軍歌手賴銘偉也主動「參戰」，幽默回答：「我41歲了，原神木與瞳，現神桌與乩童」，過去他曾和黃美珍組成「神木與瞳」，現在他除了繼續唱歌，也是廣澤宮的宮主。

而發問的網友又加碼談到，難道小賈斯汀老了就變成大賈斯汀嗎？事實上在台灣，為了方便區分小賈斯汀（Justin Bieber）和大賈斯汀（Justin Timberlake），才會在中文名稱上以大、小賈斯汀來區隔，因此即使小賈斯汀長大了，還是只能叫做小賈斯汀。

賴銘偉常和網友幽默互動。（翻攝自臉書）賴銘偉常和網友幽默互動。（翻攝自臉書）

參與討論的留言相當逗趣，有人說難道水蜜桃姊姊年紀增長後有改成壽桃姊姊嗎？沒有嘛！另外有人笑答：「伍佰快60歲了也沒有變一千啊！」還有人加入時事題笑答：「王子變成隔壁老王。」還有網友回答：「防彈少年團也沒有改名防彈中年團啊！」另有網友搞笑說，莫非香蕉哥哥小時候叫做芭蕉？

