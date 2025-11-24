范冰冰奪金馬影后遭微博封鎖！她不放棄用Threads、IG發聲

范冰冰看著金馬影后獎盃，激動心情全寫在臉上。（海鵬提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中國女星范冰冰拿下人生首座金馬影后，她透過微博分享心情，開心到吃了大閘蟹，沒想到貼文竟然消失，連范冰冰工作室恭賀她拿到「寶島」獎項的發文也不見了。不過范冰冰不屈不饒，在Threads上繼續表達感謝，寫著「獻給親愛的你們」，展現滿滿誠意。

繼去年中國電影《一部未完成的電影》、《漂亮朋友》的張志勇分別拿下金馬最佳劇情片、最佳男主角之後，今年則由馬來西亞電影《地母》的中國演員范冰冰獲得影后。范冰冰得獎感言被網友讚很得體，「感謝它（金馬獎）始終如一地支持和鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息，也願中國電影人在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒。」

范冰冰用Threads發文表達獲得金馬影后的心情。（翻攝自Threads）

范冰冰封后的消息傳回中國，本來應是好事一樁，不過由范冰冰本人、工作室發的文全都消失殆盡，儘管內文完全沒有提到「金馬」二字，就連專門討論范冰冰話題的「范冰冰超話」也顯示「暫不開放」，等同全面封鎖其范冰冰拿金馬影后的消息。

儘管如此，近年來將事業轉往國外的范冰冰，還是透過IG、Threads表達封后心聲。由於不少台灣人使用Threads，許多台灣網友紛紛留言，「我台灣人，但我看過范冰冰的電影，您絕對不是花瓶，是硬底子的專業演員，希望能有機會多看您的作品」、「金馬獎果然是全亞洲最權威、最公正的」、「可憐的妳在微博，還有各種報導留言被刪除，妳在中國一樣被封鎖，真心替妳心疼」、「恭喜范冰冰，希望有一天，妳可以親自來台灣領獎」、「藝術在自由的土地上才會真正被看見」。

范冰冰的超話已經無法顯示。（翻攝自微博）

◆范冰冰心得感想全文

昨夜，我對著導演發來的四座獎盃照片，看了很久很久。心里有種說不出的滋味，在吉打拍戲時的點點滴滴，又浮現在眼前——那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間。

導演始終用最溫和的方式，守護著每一個演員的表演狀態。我從沒聽過他大聲說話，也沒見過他有半分急躁。而他總能在最關鍵的時刻，輕輕點亮靈感，讓角色一下子活了起來。作為資深影評人，他聊起中國電影時眼里有光，從《雙旗鎮刀客》到《藍風箏》，每一部經典他都如數家珍，在我心里，他不僅閱片無數、學識淵博，更難得的是，他始終懷著一顆對電影赤誠而敬畏的心……這份深厚的積澱，讓我對他充滿敬意，也無比的信任。

非常感謝他在各種壓力之下，還始終堅定地支持我、認定我。盡管拍攝條件艱苦，但馬來西亞劇組里的每個同仁，臉上總是掛著燦爛的笑容，全心投入著自己熱愛的事…是你們，讓這部優秀的馬來西亞電影得以誕生，創造了奇蹟，也讓華語電影人的執著，被世界看見。殺青時我說過，這個充滿電影熱忱的大馬團隊，讓我永生難忘，真想就這樣一直和大家一起走下去…

與你們共度的每一天，都溫暖至極，它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏。

現在，我想說：關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景。謹以此心，獻給親愛的你們！Saya sayang kamu semua banyak-banyak！

