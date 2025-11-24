顏曉筠車禍 PO文報平安向劇中角色道別

民視八點檔演員顏筱筠今天PO文告知她車禍，向外界報平安，透露她向劇中角色告別；圖為車禍瞬間。（記者吳仁捷翻攝自臉書）

〔記者吳仁捷／新北報導〕民視八點檔演員顏曉筠今天在網路報平安，透露她遭遇車禍，「按下人生暫停鍵…」，加上她參與的八點檔戲劇將面臨完結篇，她還因自己受傷，導致劇組必須更換劇本致歉，不忘跟劇中角色「江芸菲」道別；林口警分局證實19日上午曾受理文化二路一起機車與汽車受傷事故，當時王男駕車要右轉進停車場時，與同向顏曉筠騎乘的機車擦撞車禍，造成顏女噴飛摔倒在地受傷，車禍肇因仍待調查釐清。

民視八點檔女星顏曉筠今天稍早PO文，指稱她19日發生車禍後的遭遇，感謝各界關心，「身臥柏油路面 眼看天空的當下 「工作」一詞浮現在腦海 請對方幫我找尋我的手機

我撥通經紀人電話後我嘗試告訴所在位置、告知事情發生 請立即和劇組聯絡我無法準備時抵達…」

民視八點檔演員顏筱筠今天PO文告知她車禍，向外界報平安，透露她向劇中角色告別；圖為顏筱筠的機車。（記者吳仁捷翻攝自臉書）

民視八點檔演員顏筱筠今天PO文告知她車禍，向外界報平安，透露她向劇中角色告別；救護員到場搶救。（記者吳仁捷翻攝自臉書）

由於她參與的八點檔將進入大結局，劇組因此更換劇本，顏曉筠也分享自己住院期間的心情，表示「謝謝你們給我的力量，我也會更愛自己一些 等我恢復到能再次站上鏡頭前的那一天 我希望我帶給你們的不只是作品 也是一個更完整、更踏實的我。」

新北市警林口分局表示，19日上午11時許，獲報林口區文化二路一段462號前發生A2車禍；警方到場發現為25歲王男駕駛轎車沿文化二路一段往四維路方向行駛，讚462號右轉進入停車場時，與右側同向的機車騎士32歲女騎士顏女擦撞車禍，監視器畫面中，直行顏女撞到王男機車，直接連人帶車噴飛倒地，場面驚險。

民視八點檔演員顏筱筠今天PO文告知她車禍，向外界報平安，透露她向劇中角色告別。（記者吳仁捷翻攝自臉書）

消防到場，發現顏女臉部、左肩及左手受傷，緊急送醫治療，幸無大礙，雙方當事人酒測值均為0，警方調閱影像佐證，後續依規定受理。

