自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

顏曉筠車禍 PO文報平安向劇中角色道別

民視八點檔演員顏筱筠今天PO文告知她車禍，向外界報平安，透露她向劇中角色告別；圖為車禍瞬間。（記者吳仁捷翻攝自臉書）民視八點檔演員顏筱筠今天PO文告知她車禍，向外界報平安，透露她向劇中角色告別；圖為車禍瞬間。（記者吳仁捷翻攝自臉書）

〔記者吳仁捷／新北報導〕民視八點檔演員顏曉筠今天在網路報平安，透露她遭遇車禍，「按下人生暫停鍵…」，加上她參與的八點檔戲劇將面臨完結篇，她還因自己受傷，導致劇組必須更換劇本致歉，不忘跟劇中角色「江芸菲」道別；林口警分局證實19日上午曾受理文化二路一起機車與汽車受傷事故，當時王男駕車要右轉進停車場時，與同向顏曉筠騎乘的機車擦撞車禍，造成顏女噴飛摔倒在地受傷，車禍肇因仍待調查釐清。

民視八點檔女星顏曉筠今天稍早PO文，指稱她19日發生車禍後的遭遇，感謝各界關心，「身臥柏油路面 眼看天空的當下 「工作」一詞浮現在腦海 請對方幫我找尋我的手機

我撥通經紀人電話後我嘗試告訴所在位置、告知事情發生 請立即和劇組聯絡我無法準備時抵達…」

民視八點檔演員顏筱筠今天PO文告知她車禍，向外界報平安，透露她向劇中角色告別；圖為顏筱筠的機車。（記者吳仁捷翻攝自臉書）民視八點檔演員顏筱筠今天PO文告知她車禍，向外界報平安，透露她向劇中角色告別；圖為顏筱筠的機車。（記者吳仁捷翻攝自臉書）

民視八點檔演員顏筱筠今天PO文告知她車禍，向外界報平安，透露她向劇中角色告別；救護員到場搶救。（記者吳仁捷翻攝自臉書）民視八點檔演員顏筱筠今天PO文告知她車禍，向外界報平安，透露她向劇中角色告別；救護員到場搶救。（記者吳仁捷翻攝自臉書）

由於她參與的八點檔將進入大結局，劇組因此更換劇本，顏曉筠也分享自己住院期間的心情，表示「謝謝你們給我的力量，我也會更愛自己一些 等我恢復到能再次站上鏡頭前的那一天 我希望我帶給你們的不只是作品 也是一個更完整、更踏實的我。」

新北市警林口分局表示，19日上午11時許，獲報林口區文化二路一段462號前發生A2車禍；警方到場發現為25歲王男駕駛轎車沿文化二路一段往四維路方向行駛，讚462號右轉進入停車場時，與右側同向的機車騎士32歲女騎士顏女擦撞車禍，監視器畫面中，直行顏女撞到王男機車，直接連人帶車噴飛倒地，場面驚險。

民視八點檔演員顏筱筠今天PO文告知她車禍，向外界報平安，透露她向劇中角色告別。（記者吳仁捷翻攝自臉書）民視八點檔演員顏筱筠今天PO文告知她車禍，向外界報平安，透露她向劇中角色告別。（記者吳仁捷翻攝自臉書）

消防到場，發現顏女臉部、左肩及左手受傷，緊急送醫治療，幸無大礙，雙方當事人酒測值均為0，警方調閱影像佐證，後續依規定受理。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中