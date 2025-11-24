陳匡爆被張孝全追求 陳沂：他審美眼光挺好

陳匡怡（左）爆料當年被張孝全追求未果內幕，引起討論。（本報組合資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕22日舉行第62屆金馬獎頒獎典禮，張孝全出席3度角逐影帝王位，台大五姬之一「國企匡」陳匡怡在典禮頒獎前一天開腔，還原當年張孝全「主動接近她」內幕，揭露這段被外界猜了10多年關係，今（24）日中午，網紅陳沂發文評論此事。

發文中，陳沂指陳匡怡表示張孝全先是跟劇組說想跟她合作，後來又通過管道拿到她的電話，兩人才會認識，「那她本來也不想承認被張孝全追過，誰叫媒體亂寫說她單方面亂講，她才出來發文澄清，好啦，我知道這是無聊的小事，那你們不覺得挺荒唐的？」

陳沂說，張孝全本人也意想不到10年後要被爆料，「是說當年張孝全也算同志天菜，被他追挺虛榮的，要爆料也該當年爆，10年後講好像也沒什麼值得炫耀了，而且10年前的陳匡怡真的是氣質女神啊！」

「這也只能說明張孝全的審美眼光挺好的」，陳沂最後笑稱，難怪大人都叫我們不要太早談戀愛，「因為你永遠不知道，當年的女神後來會變成什麼樣？」

陳匡怡表示，2014年間一位戲劇監製方可人透過經紀公司與她洽談合作，對方透露讓張孝全開條件許願「希望女主角是陳匡怡」，更透過不同管道打聽能否取得她的電話，最終2人因此認識。爾後，陳匡怡看到張孝全受訪談及喜歡拍戲的原因，其中一項是「能實現現實中不可能的戀愛」，讓她直覺被接近確實基於某種「夢中情人的想像」。

面對這段被放大討論多年的「緋聞」，陳匡怡吐露心聲表示當年因狗仔偷拍與報導失真，她因此選擇沉默三緘其口，「要不是被偷拍亂寫跟他相關的鬼話，我根本不想承認被他追求過呢？」她強調，10多年來自己始終替相關人士「維護面子」，因此壓下許多對自己較有利的事實，如今選擇公開是希望讓外界知道真相。

