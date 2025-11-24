自由電子報
娛樂

顏曉筠騎車上工遭「急轉車」撞飛 韌帶斷裂脫臼：人生被迫按下暫停鍵

顏曉筠。（翻攝自臉書）顏曉筠。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視八點檔《好運來》大結局進入倒數，主演的顏曉筠19日遇上嚴重車禍，她騎機車前往攝影棚途中，遭後方急轉車輛狠撞，人整個「彈飛倒地」，當場左肩韌帶斷裂、脫臼，緊急送往長庚醫院手術，目前以鋼板、鋼釘固定。所幸傷口恢復穩定，她已出院返家休養，今（24日）在臉書發文還原當下心境。

顏曉筠回憶，自己倒在柏油路上，眼睛望著天空，腦中第一個浮現的竟然是工作。她急忙請路人找手機、聯絡經紀人，第一句話就是：「請趕快跟劇組說，我沒辦法準時到場。」

顏曉筠。（翻攝自臉書）顏曉筠。（翻攝自臉書）

顏曉筠坦言，車禍讓人生被迫「按下暫停鍵」，也因為影響拍攝進度而深感抱歉：「抱歉，讓大家匆忙面對工作的調整，也讓你們擔心了。」但她也感謝一路支持的家人、朋友、劇組與醫護：「你們的關心讓我知道，我不是一個人面對這突如其來的意外。」

康復過程並不輕鬆，顏曉筠說：「當和自身血液面面相覷，身體的痛楚告訴我還活著。」身為演員，職業精神重要，但她也第一次深刻感受「好好照顧自己」，是工作前的前提，「我會聽從身體、尊重康復節奏，等我能再次站在鏡頭前，我希望帶給你們的不只是作品，而是一個更完整的我」，她也向自己在《好運來》的角色「江芸菲」道別：「對不起，沒辦法陪妳到最後了。」

顏曉筠在《好運來》飾演錦雯的女兒「江芸菲」。（民視提供）顏曉筠在《好運來》飾演錦雯的女兒「江芸菲」。（民視提供）

劇組也因這場突如其來的意外不得不大幅調整拍攝班表、修改劇本。由於她飾演的「江芸菲」牽動關鍵線，民視與劇組、以及尚未能復工的顏曉筠達成共識：將由新演員接手角色，讓進度儘速回到軌道。

