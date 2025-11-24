自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

雷艾美淚崩登非洲之巔！文姿云爆心臟不適撐命上山

《上山吧！台灣隊》一行人成功登上海拔5756公尺的吉力馬札羅山。（三立提供）《上山吧！台灣隊》一行人成功登上海拔5756公尺的吉力馬札羅山。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立都會台《人生幹大事》系列再出新招！全新實境節目《上山吧！台灣隊》重磅登場，由《上山下海過一夜》原班人馬雷艾美、「八弟」蕭志瑋、「阿傑」黃仕傑、「Max」楊盛堯領軍，集結台灣體壇之光郭泓志、陳彥博、文姿云、吳佳穎、蕭俊文，180天內橫跨歐、亞、非三大洲展開極限挑戰，節目將攀登吉力馬札羅山、瑞士馬特洪峰，最終回歸台灣挑戰聖稜線。

《上山吧！台灣隊》將於12月4日晚間10點在三立都會台首播。拍攝橫越低氧、高風險極端環境，團隊坦言，最常見的畫面是「哭」，最常聽到的是「我覺得我不行了」。世界級跆拳道女將文姿云也直言「心臟不舒服」，但仍咬牙堅持。雷艾美數度在山上落淚，忍不住說：「我不想成為拖油瓶。」

《上山吧！台灣隊》振臂高呼，背景雪白山稜氣勢磅礡。（三立提供）《上山吧！台灣隊》振臂高呼，背景雪白山稜氣勢磅礡。（三立提供）

節目最大亮點之一，是Max楊盛堯在非洲高山現煮珍珠奶茶。為了「讓世界嚐到台灣的珍奶」，他背著食材攻頂，卻在海拔5400公尺時高山症發作、體力幾乎耗盡，最後在八弟協助下完成任務，全隊在山頂舉杯，用熱騰騰珍奶完成「把台灣味帶上世界之巔」的夢想。

旅途中，眾人也親眼目睹非洲動物大遷徙，拍下非洲象、獅群、斑馬、長頸鹿、疣豬等珍貴畫面，讓阿傑難忘直呼：「一生難忘！」

雷艾美數度在山上落淚，坦言不想成為拖油瓶。（三立提供）雷艾美數度在山上落淚，坦言不想成為拖油瓶。（三立提供）

文姿云一路「一把鼻涕一把淚」登上吉力馬札羅山，她坦言：「運動員也是會害怕的，但除非我掛掉，不然我不會放棄！」登頂途中因缺氧心臟不適，調整呼吸後仍堅持前行。她最感動的瞬間，是雷艾美對她說：「有問題隨時跟我們說。」她也坦言：「在運動員的世界裡，很少被這樣溫柔地關心。」

雷艾美形容這趟登山是「生命被威脅的一次挑戰」，團隊從非洲熱帶森林走到冰河地形，海拔超過5000公尺時開始出現暈眩、失去平衡，八弟更一度缺氧到「邊走邊想睡」。眾人驚呼：「一般山友都會嚇破膽，更何況是第一次登頂的我們！」

節目最後回到台灣挑戰聖稜線，全體成員也齊聲讚嘆：「才知道台灣的山林有多壯麗。」《上山吧！台灣隊》將於12月4日（週四）晚間10點在三立都會台首播，同日晚間11點同步上架Hami Video與MyVideo，12月5日（週五）晚間10點於華視頻道播出，12月7日（週日）晚間8點於《上山下海過一夜》YouTube頻道推出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中