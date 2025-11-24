雷艾美淚崩登非洲之巔！文姿云爆心臟不適撐命上山

《上山吧！台灣隊》一行人成功登上海拔5756公尺的吉力馬札羅山。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立都會台《人生幹大事》系列再出新招！全新實境節目《上山吧！台灣隊》重磅登場，由《上山下海過一夜》原班人馬雷艾美、「八弟」蕭志瑋、「阿傑」黃仕傑、「Max」楊盛堯領軍，集結台灣體壇之光郭泓志、陳彥博、文姿云、吳佳穎、蕭俊文，180天內橫跨歐、亞、非三大洲展開極限挑戰，節目將攀登吉力馬札羅山、瑞士馬特洪峰，最終回歸台灣挑戰聖稜線。

《上山吧！台灣隊》將於12月4日晚間10點在三立都會台首播。拍攝橫越低氧、高風險極端環境，團隊坦言，最常見的畫面是「哭」，最常聽到的是「我覺得我不行了」。世界級跆拳道女將文姿云也直言「心臟不舒服」，但仍咬牙堅持。雷艾美數度在山上落淚，忍不住說：「我不想成為拖油瓶。」

《上山吧！台灣隊》振臂高呼，背景雪白山稜氣勢磅礡。（三立提供）

節目最大亮點之一，是Max楊盛堯在非洲高山現煮珍珠奶茶。為了「讓世界嚐到台灣的珍奶」，他背著食材攻頂，卻在海拔5400公尺時高山症發作、體力幾乎耗盡，最後在八弟協助下完成任務，全隊在山頂舉杯，用熱騰騰珍奶完成「把台灣味帶上世界之巔」的夢想。

旅途中，眾人也親眼目睹非洲動物大遷徙，拍下非洲象、獅群、斑馬、長頸鹿、疣豬等珍貴畫面，讓阿傑難忘直呼：「一生難忘！」

雷艾美數度在山上落淚，坦言不想成為拖油瓶。（三立提供）

文姿云一路「一把鼻涕一把淚」登上吉力馬札羅山，她坦言：「運動員也是會害怕的，但除非我掛掉，不然我不會放棄！」登頂途中因缺氧心臟不適，調整呼吸後仍堅持前行。她最感動的瞬間，是雷艾美對她說：「有問題隨時跟我們說。」她也坦言：「在運動員的世界裡，很少被這樣溫柔地關心。」

雷艾美形容這趟登山是「生命被威脅的一次挑戰」，團隊從非洲熱帶森林走到冰河地形，海拔超過5000公尺時開始出現暈眩、失去平衡，八弟更一度缺氧到「邊走邊想睡」。眾人驚呼：「一般山友都會嚇破膽，更何況是第一次登頂的我們！」

節目最後回到台灣挑戰聖稜線，全體成員也齊聲讚嘆：「才知道台灣的山林有多壯麗。」《上山吧！台灣隊》將於12月4日（週四）晚間10點在三立都會台首播，同日晚間11點同步上架Hami Video與MyVideo，12月5日（週五）晚間10點於華視頻道播出，12月7日（週日）晚間8點於《上山下海過一夜》YouTube頻道推出。

