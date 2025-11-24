自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《咻比嘟華》3人當年同時追王婉霏？吳宗憲：只有我是正人君子

吳宗憲、小馬、小鐘合體大笑，默契滿滿宛如回到最初舞台。（中天提供）吳宗憲、小馬、小鐘合體大笑，默契滿滿宛如回到最初舞台。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕綜藝天王吳宗憲與《咻比嘟華》成員小鐘、小馬合體，連袂上《綜藝OK啦》，暢聊成軍28年來的大小事。

小馬透露自己是第1位成員：「我是幕後工作人員，《超級新人王》第1集錄影有參賽者沒來，製作人叫我去頂替，沒想到我居然過關了。」比賽過程他得到吳宗憲賞識：「晉級後，每個禮拜都要去比賽，憲哥就說『我覺得你唱歌Ok，我想組團體，你來加入我們』，我3天後就辭職去找憲哥。」衝動的舉動讓吳宗憲超傻眼：「他過來跟我說『我辭職了，我要加入』，我說『這是4個人的團體，現在我只有你1個』。」 一旁的小馬忍不住笑回：「那時候年輕啊！後來我就先幫憲哥開車，有時候憲哥也會拉我去棚內當小助理。」

小馬（左二起）、吳宗憲、小鐘重聊創團歷程。（中天提供）小馬（左二起）、吳宗憲、小鐘重聊創團歷程。（中天提供）

小鐘坦言自己曾對吳宗憲心生不滿：「因為那時候憲哥手上有8個節目，每次去宣傳，憲哥都不能去。」趁著節目他也向吳宗憲道歉：「那時候杰倫幫我們寫了《世界末日》，因為憲哥很忙，我們就先分配每個人要唱的部分，分到最後只給憲哥兩句，而且他的合音都是最低音，憲哥臉綠到說『這首歌是主打歌，我花錢拍MV，全部都是你們的鏡頭像話嗎』？後來就重新調到現在的版本。」吳宗憲想起此事還是很氣：「我第一次看到我自己翻臉，他們的聲音把整首歌填的滿滿的，我唯一只唱前面開頭『嗚嗚嗚』，一句歌詞都沒有，我真的完全破防。」

小鐘也很感激吳宗憲給成員很多資源和機會：「憲哥幫我們出唱片，還帶我們去主持《Jacky Show》，讓我們有很好的收入，所以我現在很恨劉畊宏。」這話讓主持人相當不解，小鐘才解釋：「《世界末日》賣得很好，畊宏說『下一張會賣得更厲害，但這節目形象很差，繼續主持會影響唱片銷量』，我跟小馬覺得有道理，我們就集體去跟憲哥請辭。」吳宗憲聽了也想不透他們當時怎麼會做這個決定：「以他們的酬勞來講，做一年，買房子的頭期款都有了。」但他也不諱言自己主持《Jacky Show》時經常被抨擊：「這是台灣唯一一個節目，來賓錄完影直接被警方抓走，譬如有藥頭來，你來Ok，但你不應該把你的貨帶來，所以那個節目我真的被抨擊的很厲害。」

吳宗憲（中）與《咻比嘟華》成員小鐘（右二）、小馬（左二）合體，上羅志祥（左一）、何美（右一）主持的《綜藝OK啦》。（中天提供）吳宗憲（中）與《咻比嘟華》成員小鐘（右二）、小馬（左二）合體，上羅志祥（左一）、何美（右一）主持的《綜藝OK啦》。（中天提供）

吳宗憲還爆料小鐘、小馬及劉畊宏竟同時追求過同一個女生：「《咻比嘟華》裡面只有我是正人君子，有天錄影來了一個正妹，那個女生3個人在追，就是他們三個，那個女生就是王婉霏。」小鐘一聽立馬還原當時狀況：「我們出外景要找人玩遊戲，發現這個女生超正的，我跟小馬想要認識她，結果畊宏看到就說『兄弟，這個我要了』！」小馬接著補充：「後來我們都有跟她留電話，有一次我打給婉霏，她一直不接，後來一接起來是畊宏，他說『你不要再打來，我們在看電影』。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中