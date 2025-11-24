林智勝公益賽爆場！３年累積募738萬 星光陣容比頒獎典禮還猛

林智勝於晚宴致詞。（原棒協提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「大師兄」林智勝再度號召演藝圈好友、體壇名人齊聚東華菁英高爾夫球俱樂部，盛大舉辦「益球智勝 原力榮耀」公益高爾夫球名人賽。活動邁入第三年，規模逐年擴大，從第一年的9組、第二年的23組，今年直接飆到象徵林智勝背號的「31組」，名額一開放即秒殺。晚間公益宴會更湧入大批球迷與高球愛好者，熱鬧宛如嘉年華。

本次賽事與晚宴公益競拍共募得277萬8千元，最後由贊助商台灣福興加碼捐贈，總金額達310萬元。「益球智勝」累積三年募款共738萬8千元，所有善款不扣成本，全數捐給「台灣原住民族棒球運動發展協會」，用於推廣基層棒球。

林智勝（中）再度號召演藝圈好友、體壇名人齊聚東華菁英高爾夫球俱樂部，左起為陳志強、竇智孔、林智勝、Darren、康茵茵。（原棒協提供）

「益球智勝 原力榮耀」公益高爾夫球名人賽與晚宴公益競拍共募得277萬8千元，林智勝（左）與原住民棒球運動發展協會理事王金勇在台上合影。（原棒協提供）

現場群星雲集，包括職棒球星王勝偉、王金勇、林子偉、胡金龍、高國輝、陳鏞基，職籃球星陳信安，藝人竇智孔、陳志強、邱凱偉、民雄、楊大正、康茵茵，以及多位高球選手與名人皆共襄盛舉。

晚宴由楊大正的強力演出開場，舞思愛、拿莫伊漾、民雄接力登台，把氣氛推到最高潮。林智勝也在台上分享多年參與公益的心路歷程，感性表示這三年的成長讓他確信：「我所有的努力都值得。」

