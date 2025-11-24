曾智希備孕計畫延後 陳志強無奈「我們真的很急」 卡關原因超現實

「Darren」邱凱偉（左）、陳志強（右）出席林智勝（中）舉辦的「益球智勝 原力榮耀」公益高爾夫球名人賽。（原棒協提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳志強、「Darren」邱凱偉出席由「大師兄」林智勝舉辦的「益球智勝 原力榮耀」公益高爾夫球名人賽。兩人不只在球場上帥氣揮桿，也用行動支持原住民青少年的棒球夢。特別是陳志強，這天狀態火燙，被誇「被演員耽誤的高爾夫好手」。

「Darren」邱凱偉（左）出席林智勝（右）舉辦的「益球智勝 原力榮耀」公益高爾夫球名人賽。（原棒協提供）

陳志強自曝只花兩個半月就破百桿，這次更直接打出88桿，他笑說是「破紀錄」。隊友還打趣要他別再拍戲，乾脆改往職業隊發展。他更豪氣公開自己一次收了三位關主的簽名球，滿載而歸。

相較之下，Darren當天102桿的成績符合他平時95到100多桿的水準。不過「時尚擔當」的他靠著亮眼造型奪下最佳造型獎，他笑說完全沒想到是靠穿搭拿獎。他也肯定比賽的公益意義：「最重要的是能幫助偏鄉小朋友，讓他們的棒球夢延續下去。」

陳志強（左）出席林智勝（右）舉辦的「益球智勝 原力榮耀」公益高爾夫球名人賽。（原棒協提供）

兩人在球場上互虧、互補，訪問時也聊到暖心的家庭話題。陳志強坦言，原本和妻子曾智希打算今年備孕，但因接到好劇本，只能讓計畫延後。他笑說：「我們都滿急的，但還是要先努力存一點給小孩，讓他以後生活更好。」他透露夫妻倆年底將加入民視八點檔《豆腐媽媽》，只是故事線不一定會相遇，「她已經開始拍了，我還在抓緊時間練球」。

談到未來孩子的星座，他原本希望是天秤或射手，但看到Darren兒子Travis太可愛，夫妻倆現在也覺得「水瓶座不錯」。他還突然向Darren喊話：「他老二要跟我的老大一樣大！」笑翻現場。

「Darren」邱凱偉出席「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽。（原棒協提供）

Darren也分享「浪花兄弟」的近況，坦言雖未有明確計畫，但兩人正在積極準備，希望重返音樂節或跨年舞台，引發粉絲回憶殺。陳志強補充，有粉絲為了見到他們，透過「朋友的朋友的朋友」一路追到工作地點，甚至有人從海外飛來支持，讓他感動不已。

聊到「浪花魂」，陳志強更誇Darren在武漢場重現招牌造型的敬業精神。Darren為了復刻當年的長髮造型，竟手工製作羽毛飾品，完全喚醒舞台記憶。陳志強直呼：「雞皮疙瘩都起來了！真的有回到那個時候。」

Darren也分享與兒子Travis的日常。Travis現在會學著喊：「大家好，我們是浪花兄弟。」若在家不吃飯或調皮，只要視訊找「叔叔」陳志強訓話，他立刻乖得像天使。兩人笑稱：「我們彼此的孩子都能管！」

