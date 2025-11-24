自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

子瑜發文「回家真好」逼哭全網！TWICE高雄場變10年返鄉特輯

子瑜發文感謝大家。（翻攝自IG）子瑜發文感謝大家。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE等了10年，於22、23日首度唱進高雄世運主場館，台灣成員周子瑜難得回家鄉開唱，掀起全台 ONCE（粉絲名）情緒海嘯。她稍早在社群曬出多張舞台與台灣行照片，祭出簡短又溫柔的告白。

子瑜po出一系列美照，寫道：「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好。」貼文曬出不到5分鐘，火速突破4萬個愛心；尤其等待10年，一句「回家真好」讓粉絲內心哭成一片海。

子瑜時隔10年帶隊友回家鄉開唱。（翻攝自IG）子瑜時隔10年帶隊友回家鄉開唱。（翻攝自IG）

子瑜帶著TWICE團員回台灣，是她出道10年來，首次在台舉辦大型演唱會。從她踩上世運舞台那刻起，全場尖叫聲震破高雄天花板；昨晚她在talking環節哽咽，提到家人為演唱會緊張到「像在嫁女兒」。

如今演唱會完美落幕，ONCE直呼：「台灣終於等到妳了」、「10年後的這一天，我們一起完成」、「妳永遠是台灣的驕傲。」照片包括演出舞台、後台、和隊友的合照等，每張都像「子瑜回家紀錄片」。

子瑜時隔10年帶隊友回家鄉開唱。（翻攝自IG）子瑜時隔10年帶隊友回家鄉開唱。（翻攝自IG）

還有網友打趣說，「子瑜在台灣的笑容跟在海外不一樣，是家的表情」、「TWICE全員都在替她感到幸福。」而結束高雄兩場後，TWICE昨晚正式突襲宣布，明年3月21日、22日直攻「臺北大巨蛋」開唱，引發全場暴動。

TWICE於前天、昨天高雄世運主場館開唱。（翻攝自IG）TWICE於前天、昨天高雄世運主場館開唱。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中