娛樂 最新消息

潤娥穿圍裙再當「暴君的廚師」中文叮嚀台粉：好好吃飯

潤娥不私藏分享《暴君的廚師》拍攝秘辛。（SHOWOFFICE提供）潤娥不私藏分享《暴君的廚師》拍攝秘辛。（SHOWOFFICE提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國藝人潤娥昨天（23日）晚間於台北國際會議中心舉辦《“Bon Appétit, Your Majesty” YOONA Drama Fan Meeting IN TAIPEI》粉絲見面會，潤娥不但大開金嗓，還現場親手示範料理，以滿滿誠意回應粉絲支持。兩個多小時的見面會，讓粉絲彷彿置身戲劇世界，再次沉浸在《暴君的廚師》的溫暖與魅力中。

活動以劇中重要象徵《望雲錄》的朗讀揭開序幕，觀眾隨著熟悉的文字再次踏入穿越時空的故事。當全場粉絲齊聲念出經典台詞：「我的摯愛，若有朝一日妳讀到此書，願妳能回到我身邊」後，潤娥優雅登場，引爆全場高分貝歡呼。潤娥先以延志永的角色問候粉絲，接著以中文自我介紹：「大家好，我是待令熟手延志永。」她表示非常感謝粉絲對《暴君的廚師》的支持，「能因為這部作品與大家見面，我真的非常開心，也很期待今晚能和大家一起留下美好的回憶。」

潤娥來台會粉絲開金嗓秀美聲。（SHOWOFFICE提供）潤娥來台會粉絲開金嗓秀美聲。（SHOWOFFICE提供）

活動第一個環節播放了多段由粉絲票選的經典畫面，包括第一集從飛機上的廁所穿越、尋找「包包」的趣味場面，以及多段火焰料理秀。潤娥也分享不少幕後拍攝秘辛，她透露飛機廁所穿越戲其實是打造出一個模擬的空間，自己拍攝時被吊鋼絲360度旋轉，「非常暈，但看到完成的畫面後覺得辛苦很值得」，並開玩笑的說因為場面太真實了，導致現在自己搭飛機上廁所的時候，都會想起這個畫面，然後會想一下今天是不是有日全食，會不會發生什麼，幸好什麼都沒發生，平安無事地來到這裡了。

深受粉絲喜愛的「尋找包包名場面」，則是有潤娥親自加入的手勢創意，在現場粉絲的請求下，她一邊害羞一邊專業地重現這段名場面的台詞，可愛指數爆表，令全場笑聲不斷。在料理類名場面回顧中，潤娥也提到自己從開拍前3個月便開始練習料理技術，尤其是所有需要控火的橋段都練習了無數次，「教學廚師跟我說，絕對不能害怕火，但是火真的很可怕啊，第一集法國料理大賽用稻草點火的畫面，是真的站在火焰前拍攝的，印象很深刻」，對角色的投入讓現場觀眾聽了大受感動。潤娥也因應粉絲要求，重現叮嚀吃飯的名場面，還誠意滿滿的用中文表達：「大家要好好吃飯，也要好好照顧身體 我會一直想著你們，我愛你們，」

緊接著的「廚師的喜好OX Quiz」透過問題讓粉絲猜測她本人的想法與性格，粉絲以手勢選擇答案，而潤娥則以本人的思考角度回答問題，從個性、價值觀到劇中假想情境。之後的「動作Quiz」更是笑聲滿場，粉絲必須以肢體動作表現出「梳子」、「墨鏡」、「舒肥牛排」等與劇相關的詞語，潤娥則努力根據提示猜答案，她多次被粉絲超投入的演出逗得大笑，「你們的演技太厲害了，我好像是第一次玩這麼熱情的遊戲」還表示現場的粉絲都好有默契，像認識很久的人，一起完成團體任務都難不倒，「你今天開始之後，你們就互相變成朋友吧」。

潤娥來台會粉絲開心告白「我愛你們」。（SHOWOFFICE提供）潤娥來台會粉絲開心告白「我愛你們」。（SHOWOFFICE提供）

最令人驚喜的莫過於「廚師的禮物」環節，潤娥換上圍裙、化身五星主廚，在舞台上親手示範她為台北粉絲特別準備的三明治食譜，宛如《暴君的廚師》現場版重現。她細心挑選麵包與多樣食材，一邊分享心情，透露前天抵台後便待在飯店好好休息，還品嚐了牛軋餅，「真的很好吃！」她也笑說自己平時在家會簡單料理，像是沙拉、三明治等家常食物。

粉絲們也精心準備了排字應援「雖然沒有還世飯，但我們一定還會再見面的」看到這個畫面，潤娥深受感動，溫暖表示「每次來台北，你們都會為我準備驚喜，真的非常感謝」。手幅應援同樣充滿巧思：「我們的延妃-潤娥啊，若妳看見這句應援語，請知道我們一直在妳身邊」，更讓潤娥忍不住讚嘆：「這麼美麗的文字，到底是怎麼寫出來的？真的太讓人感動了！」

接著潤娥也親手抽出幸運觀眾，送上珍貴的親筆簽名拍立得，台下瞬間爆出一陣陣羨慕驚呼，看到粉絲熱烈反應，她立刻寵粉加碼：「我再多抽兩張吧！等一下我會再補上照片。」意外的驚喜加碼讓全場再次沸騰，粉絲驚呼連連，直呼「寵粉無極限」。

潤娥也深情演唱《暴君的廚師》OST《I Find You》與《Deoksugung Stone Wall Path》，浪漫氛圍瞬間席捲全場。活動尾聲，她向台下粉絲傾訴感謝：「謝謝台北的粉絲給我這麼大的力量。雖然總是隔了一段時間才能再見面，但在無法見面的時光裡，你們依然一直為我加油，也很支持我的戲劇作品，今天能跟大家在這裡見面，真的非常開心。這是我第一次以戲劇的形式舉辦見面會，希望大家能繼續應援我，支持我的作品，直到下次見面都要健健康康地等我回來喔，我愛你們。」隨後，她以《Deoksugung Stonewall Walkway》為這場見面會畫下溫柔句點。整場見面會把戲劇世界完整搬上舞台，讓粉絲再次沉浸在潤娥與延志永的魅力之中，感受她的魅力與親和力。

