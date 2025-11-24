自由電子報
娛樂 最新消息

韓國瑜也挺大巨蛋民歌 趙少康直白虧歌手：老了、胖了

大巨蛋民歌演唱會引起很多迴響。（中華音樂人交流協會提供）大巨蛋民歌演唱會引起很多迴響。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「民歌大團圓」演唱會22日在大巨蛋落幕，歌手們昨（23日）開心慶功，這次演出迴響很大，許多歌迷都聽到喜歡且想聽的歌曲，不過趙少康去看了有許多感想，有感動也有建言，還直白虧男歌手：老了、胖了。

這次大巨蛋民歌演唱會，除了秦祥林夫婦從美國回台相挺，另外立法院長韓國瑜和太太也送花祝福，花牌寫到「璀璨光陰，青春年華」。而趙少康看完演唱會，也談到一些感想，發文寫道：「民歌演唱會不知道辦了多少年、多少場了，愛看的人還是這麼多。當年那些年輕大學生寫的歌曲，現在看起來還是令人感動，他們真的是才華洋溢。有的繼續在歌壇發展，也有很多不知所蹤，可能畢業後就從事別的行業了。」

韓國瑜夫婦送花祝福大巨蛋民歌演唱會。（記者陳慧玲攝）韓國瑜夫婦送花祝福大巨蛋民歌演唱會。（記者陳慧玲攝）

歌手王海玲在演唱會上說自己「16歲唱到60歲」，剛好趙少康看完也提到她：「看到王海玲唱李敖的《忘了我是誰》，又想念起李敖李大哥了。」另外他也觀察到當天台上歌手的變化：「這麼多歌手，雖然歲月催人老，但每個人還是不同，有的真的老了、胖了，有的還是不顯老，我想一個是基因，一個是保養，基因我們無能為力，但適當的保養還是重要，千萬不要糟蹋自己的身體。」

趙少康還直言：「女歌手變化較小，男歌手變化大得多：老了、胖了、肚子大了！看來，男兒當自強了！」他也鼓勵大家：「多聽歌，多唱歌，給自己多一點樂趣。」

