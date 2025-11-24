自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

聽團仔集合！滅火器、芒果醬登高雄跨年舞台獻全新創作

滅火器創團25週年，將在高雄跨年晚會帶來全新歌曲（圖:年代提供）滅火器創團25週年，將在高雄跨年晚會帶來全新歌曲（圖:年代提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今（24）日公布跨年晚會新一波卡司，集結國民天團「滅火器」、超人氣樂團「芒果醬Mango Jump」，及火力滿點的「Ponay的原式大樂隊」接力演出；市長陳其邁強調，高雄是舉行「大港開唱」等指標音樂祭的聖地，跨年當然少不了台灣在地樂團一起嗨，今年力邀三種獨特風格的人氣樂團接力，喊話「聽團仔」跨年夜到夢時代集合，在音浪中迎接2026!

金曲樂團「滅火器」在高雄出生、成長，對家鄉懷抱深厚情感，「我們看見高雄持續進步，也感受到這座城市強大的生命力。能在這樣的環境裡生活、創作，我們始終覺得很踏實。」今年適逢「滅火器」創團25週年，他們對於高雄跨年的演出內容依舊賣關子，但透露已為「2026雄嗨趴」打造全新歌曲，承諾為歌迷帶來耳目一新的驚喜。

芒果醬首次登上高雄跨年舞台。（圖:年代提供）芒果醬首次登上高雄跨年舞台。（圖:年代提供）

首次登上高雄跨年舞台的「芒果醬 Mango Jump」，以青澀純愛曲風廣受喜愛，無論是《九彎十八拐》或《我喜歡你》等人氣歌曲，都能喚起初戀酸甜記憶。芒果醬其實與高雄淵源深厚，2023年夏天曾在高雄展開1個月特訓，每逢週末便於LIVE WAREHOUSE小庫演出，對他們而言，高雄宛如第二個家。

Ponay的原式大樂隊以原民風唱腔與全新舞台編制，為高雄跨年舞台帶來獨特驚喜。（圖:年代提供）Ponay的原式大樂隊以原民風唱腔與全新舞台編制，為高雄跨年舞台帶來獨特驚喜。（圖:年代提供）

征戰各大音樂祭的「Ponay的原式大樂隊」，由一群來自台東的好友組成，阿美族主唱Ponay以原住民卡拉OK唱腔翻唱流行歌曲，在網路掀起一股「原式熱潮」。過往跨年期間，Ponay通常會與原式大樂隊參與卑南族部落年祭，今年加入高雄跨年演出，將帶來全新編制與舞蹈設計。

高市府指出，隨著卡司陣容陸續曝光，「2026雄嗨趴」跨年全面升溫，多元音樂類型、歌手、樂團齊聚夢時代，邀請全台民眾12月底規劃一趟高雄輕旅行，在歌聲和歡笑中迎接全新的一年。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中