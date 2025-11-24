自由電子報
娛樂 最新消息

范冰冰登金馬影后被封鎖消息 粉絲氣炸曬螃蟹照力挺

范冰冰奪金馬影后微博首發文「有點幸福，有點懵」，更曬大啖大閘蟹，沒想到發文「被消失」。（翻攝自微博）范冰冰奪金馬影后微博首發文「有點幸福，有點懵」，更曬大啖大閘蟹，沒想到發文「被消失」。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間圓滿落幕，眾所矚目最佳女主角由《地母》中國女星范冰冰奪下，尷尬的是，中國官方和微博竟冷處理視而不見，更誇張的是連她本人在微博祝賀自己得獎大啖大閘蟹照片也被刪，此舉讓大批小粉紅無法接受。

其實范冰冰祝賀自己得獎發文並未提及金馬獎，不料貼文沒幾個小時後隨即「被消失」，連吃大閘蟹慶祝照片也被刪，許多中國網友氣炸怒轟「請新浪微博允許吃螃蟹自由」、「我的天啊？想幹啥」、「吃個大閘蟹怎麼了」，部分網友開始曬螃蟹照力挺范冰冰，揶揄中共消音意味濃厚。

她以《地母》獲金馬62最佳女主角。（金馬執委會提供）她以《地母》獲金馬62最佳女主角。（金馬執委會提供）

范冰冰獲獎後，《地母》導演張吉安代替未出席的范冰冰上台領獎，並以電話連線方式讓她致詞，范冰冰工作室第一時間在微博祝賀，指她以《地母》中「鳳音」一角獲獎，形容角色象徵土地的生命力與女性意識覺醒，讚她片中每個眼神與動作都蘊含強烈情感，深具張力。

曾經紅極一時的范冰冰因逃稅風波在中國被封殺，金馬獎則在2018年遭中國抵制，前晚范冰冰靠著《地母》登上金馬影后，是她入行以來極高肯定，卻在中國微博「被消失」。

