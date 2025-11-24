神導諾蘭經典神作精裝復刻！《黑暗騎士》傳奇三部曲鐵盒限定登場

克里斯多夫諾蘭執導的《黑暗騎士》三部曲多年來深受影迷喜愛。（翻攝自X）

〔記者許世穎／專題報導〕由金獎「神導」克里斯多夫諾蘭執導的《黑暗騎士》三部曲一直都是影音收藏家珍藏的系列作品之一，現在再推出《黑暗騎士》傳奇三部曲 UHD+BD九碟限定鐵盒版，包括《蝙蝠俠：開戰時刻》、《黑暗騎士》、《黑暗騎士：黎明昇起》，全都為UHD+BD三碟鐵盒版，外加精美包裝大鐵盒一次收藏。

《黑暗騎士》三部作品的全球票房合計高達24.49億美金（約台幣767.76億元），先以《蝙蝠俠：開戰時刻》探索了傳奇人物蝙蝠俠的起源，再以《黑暗騎士》探索蝙蝠俠前所未有的掙扎與煎熬。完結篇《黑暗騎士：黎明昇起》則見爭布魯斯韋恩從自我放逐中走出來，進入高譚市終極生存保衛戰，同時捍衛自己的生命。

《黑暗騎士》傳奇三部曲再推出 UHD+BD九碟限定鐵盒版。（得利影視提供）

此次《黑暗騎士》傳奇三部曲 UHD+BD九碟限定鐵盒版內含包括立體卡x2、城市廣告看板藝術卡x5、故事分鏡x6、蝙蝠車藍圖、高譚時報以及正品證明書等精美贈品。

導演林書宇執導的首部英語浪漫喜劇《值得的等待》推出DVD。（得利影視提供）

此外，由導演林書宇執導的首部英語浪漫喜劇《值得的等待》也推出DVD，該片延續林書宇細膩的敘事風格，集結林嘉欣、《玩命關頭》姜成鎬、《漢娜的遺言》羅斯巴特勒等亞裔演員，以美式浪漫喜劇風格為底，揉合多線敘事，帶來共鳴十足的當代情書。

電影描述在繁忙的西雅圖，命運交織出多線人生故事：英挺的律師搭車出差，與一對急奔醫院臨盆的夫妻共乘，意外邂逅護理師；急診室內，命運卻捉弄了那對新手爸媽；女明星與分手多年的前男友在新片記者會上尷尬重逢；擅長惡搞的少年直播主，在女友叔叔的眼中始終不及格。在人生關卡前，他們該決心放手或者相信前方是值得等待？

