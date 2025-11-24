范冰冰深夜告白《地母》！金馬后冠「讓她重生」真心話逼哭網

范冰冰（右）拍《地母》時，讓導演張吉安「摧毀」她的臉。（翻攝自Threads）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第62屆金馬獎最大話題之一，正是范冰冰以張吉安導演的《地母》成功封后，雖然她因拍戲，無法飛抵台北領獎，但她昨（23）深夜透過Threads長文告白，再度湧入大量粉絲留言，彷彿再度重回金馬頒獎當晚的感動。

范冰冰深夜看著《地母》導演傳來的四座獎盃照好一段時間，直呼「那段日子，是我最珍貴的收藏」，拍攝《地母》時的點滴瞬間湧回。她細數張吉安導演的溫柔、專注與對電影的敬意，「他（張吉安）從沒大聲說過話，卻能在最關鍵的時候輕輕點亮靈感。」

《地母》成功拿下金馬62四座獎盃。（翻攝自Threads）

她更透露，馬來西亞劇組雖然拍攝環境艱苦，但每位成員臉上都帶著「燦爛的笑容」，那份熱情支撐起這部電影，另外還寫道：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空的彩虹，是我心中最美的風景。」

影后級的文筆加上重生般的人生故事，瞬間引爆網路熱議，短短兩小時內破萬名粉絲刷愛心；不少台灣網友大讚「金馬最公正」，留言區瞬間變成大型安慰與祝福會，像是「金馬果然是亞洲最公正的獎，妳值得這座后冠」、「聽到妳電話裡哽咽，我也跟著哭。」

范冰冰貼文短短兩小時狂刷1.2萬個愛心。（翻攝自Threads）

也有影迷直呼「從『金鎖』到『武媚娘』，再到『鳳音』，妳每一次都更強」、「希望妳有一天可以親自來台灣領獎。」

