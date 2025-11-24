自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

百萬YTR全到齊！ 温貞菱又跑又帶隊 10K領跑大隊長帥爆全場

温貞菱擔任「10K城市路跑系列賽」領跑大隊長。（New Balance提供）温貞菱擔任「10K城市路跑系列賽」領跑大隊長。（New Balance提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕温貞菱昨（23日）現身大佳河濱公園，擔任「10K城市路跑系列賽」領跑大隊長，並攜手百萬YTR酷的夢、黃大謙、The DoDo Men-Ian、HowHow、HOOK、阿滴英文、韓勾ㄟ金針菇等人氣跑者組成堅強陣容，分別領導不同配速組別，陪伴參賽者在步速中找到最適合自己的節奏，一同奔向屬於自己的10K里程碑。

温貞菱、The DoDo Men-Ian、HowHow、HOOK等人出席「10K城市路跑系列賽」。（New Balance提供）温貞菱、The DoDo Men-Ian、HowHow、HOOK等人出席「10K城市路跑系列賽」。（New Balance提供）

温貞菱分享：「個人練跑時對我來說是一段與自己相處的旅程，會專注在呼吸與步伐，在過程中找到屬於自己的平靜；團體跑時則能在共同節奏裡互相激勵，多了陪伴與責任感！希望能透過穩定配速帶大家跑得更開心、也更有信心，一起在節奏裡找到力量。」

温貞菱擔任「10K城市路跑系列賽」領跑大隊長。（New Balance提供）温貞菱擔任「10K城市路跑系列賽」領跑大隊長。（New Balance提供）

對於首次擔任配速員，温貞菱表示：「這次給自己的目標是希望透過穩定配速、帶著大家跑出開心的節奏，不斷提醒自己要帶著整隊穩穩前進，很開心今天獲得互相支持的力量，也謝謝腳上的鞋款很輕盈，跑步時也能感受到推進力，讓我在掌握配速上更安心，也更有力量一次次跨越自己的極限。」

盧廣仲賽後驚喜現身，以歌聲應援嗨翻全場。（New Balance提供）盧廣仲賽後驚喜現身，以歌聲應援嗨翻全場。（New Balance提供）

延續賽道熱力，「金曲歌王」盧廣仲作為應援大使登台開唱，現場氣氛瞬間沸騰，他分享：「近期為了籌備世界巡迴演唱會，生活步調如同高速運轉的引擎。當創作遇到卡關、排練累積到身心疲憊時，我會選擇跑步。跑步對我來說，除了提升體能、訓練肺活量外，更是思緒重整的過程，專注回到最單純的呼吸和步伐上。」他笑說，這次雖然沒能親自參賽，「但一到現場就能感受到跑者的熱情和活力，看著大家躍過終點線的身影，也被感染到很想衝上賽道，下次挑戰的時候就是下次了」。

盧廣仲賽後驚喜現身，以歌聲應援嗨翻全場。（New Balance提供）盧廣仲賽後驚喜現身，以歌聲應援嗨翻全場。（New Balance提供）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中