自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八點檔女神拍《好運來》被操到崩潰？ 張家瑋喊：比想像中更硬

張家瑋挑戰演出《好運來》神秘角色「喬安」，讓她直呼很過癮。（民視提供）張家瑋挑戰演出《好運來》神秘角色「喬安」，讓她直呼很過癮。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張家瑋近來投入民視八點檔《好運來》拍攝，飾演熱愛運動、充滿生命力的「陸喬安」。然而，劇組為這角色設計的挑戰超乎想像，從一整天的攀岩、打靶，到長距離登山，讓平時就熱愛運動的張家瑋也直呼：「比想像中更有挑戰性！」她笑說，幸好在開拍前她參加了體能節目《最強的身體》，讓她得以迅速「重新啟動身體」，為這次《好運來》的硬仗做好萬全準備。

張家瑋分享，她私下非常喜歡運動，尤其是瑜伽，但每次一投入戲劇拍攝，就會將所有專注力放在工作上，導致運動習慣常常中斷，「每一次『重新啟動身體』都像從零開始，反而比大家想像的還要有挑戰性」。

張家瑋（左）咬牙完成「魔鬼一週」，展現不服輸的韌性，感謝與吳政澔（右）相互打氣。（民視提供）張家瑋（左）咬牙完成「魔鬼一週」，展現不服輸的韌性，感謝與吳政澔（右）相互打氣。（民視提供）

張家瑋為了《好運來》攀岩後去接打靶，笑說自己和吳政澔在片場比誰抖得更厲害。（民視提供）張家瑋為了《好運來》攀岩後去接打靶，笑說自己和吳政澔在片場比誰抖得更厲害。（民視提供）

這次加入《好運來》劇組，張家瑋必須在短時間內完成多項高強度體能考驗。回憶起拍攝初期的魔鬼行程，她分享真的是滿滿的挑戰，從攀岩、打靶到登山，連續一週拍攝下來體力消耗非常大，記得攀岩後去打靶手還一直不自覺發抖，跟吳政澔還一起比看誰的手抖得最厲害。不過張家瑋的表現也讓現場刮目相看，她表示，能順利完成這些挑戰，必須歸功於之前累積的運動底子和那份不服輸的毅力。

張家瑋（左）在《好運來》與吳政澔（右）有精彩對手戲。（民視提供）張家瑋（左）在《好運來》與吳政澔（右）有精彩對手戲。（民視提供）

這次在《好運來》中飾演的「陸喬安」，不僅是一個充滿活力的角色，也熱愛運動，這讓張家瑋感到既自然又興奮，「剛好這次在《好運來》飾演的陸喬安也熱愛運動、很有生命力，這部分跟我本人有一些相似。但她面對困難的方式、她的心理線又跟我完全不同」。

張家瑋將陸喬安形容為一個「一半生活、一半探索」的角色，相似的部分讓她演起來很自然，不像的部分則帶來了挑戰性。她希望觀眾能透過這個角色，看到更全面、更多面向的張家瑋。

張家瑋為詮釋《好運來》「陸喬安」一色，一口氣完成高難度攀岩拍攝。（民視提供）張家瑋為詮釋《好運來》「陸喬安」一色，一口氣完成高難度攀岩拍攝。（民視提供）

事實上，張家瑋的「活力底子」早在多年前的民視節目中就已展露無遺。她說：「以前在《綜藝大集合》、《舞力全開》等節目裡，我的體能表現一直都很好，主持群和工作人員都知道我很能動、也很敢玩。」透過這次拍攝《好運來》，她期許自己能維持穩定的運動習慣，讓自己的能量更穩，才能在工作上有更好的狀態。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中