自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李安笑認拍片不順被太太虧「憤怒老人」 慶幸有過最好的時光

〔記者許世穎／台北報導〕2025年金馬影展今天（23）日正式閉幕，最終場在TITAN廳放映的《斷背山》依舊找來導演李安親自參與映後，李安今天清晨剛「巡迴」跑金馬獎慶功，晚間就精神奕奕分享，他直言自己可能可能年紀大了，拍片也很不順利，但說能跟影迷共聚一堂，感覺非常窩心。

李安（右）結束前放送飛吻。（記者許世穎攝）李安（右）結束前放送飛吻。（記者許世穎攝）

李安感嘆現在電影環境真的很差，常常是「沒有氣質的人，在教有氣質的人怎麼拍電影」，更直言現在大部分電影都很煩，他也不看電影了，說完忍不住跟影迷說聲「抱歉」。

他說自己現在可能年紀大了，常常嘟嘟唸唸，「我太太說我是grumpy old man，一個憤怒的老頭子這樣，可是我今年回顧…今年是《斷背山》20週年，也《臥虎藏龍》25週年，《理性與感性》30年，都湊到今年，所以我有很多回顧，要講這些片子。」

李安精神奕奕出席《斷背山》映後。（記者許世穎攝）李安精神奕奕出席《斷背山》映後。（記者許世穎攝）

李安也提到宛如侯導（侯孝賢）的《最好的時光》，電影有時候就有一個「最好的時光」被他經歷到，再度回顧《斷背山》，他形容該片相當奇特，「每一個人都好，我不曉得運氣怎麼那麼好，一直到服裝都好，一直到小女孩的鞋子，我不知道她哪裡找的，每個工作人員都很好，有一個我更proud（驕傲）就是，他穿的那個夾克。」

他說當初跟現在已故的服裝師說要一個最「sad」（悲傷）的夾克，「要看了就很sad的，她找找找，就找到，還跟我說『你看到就要哭了！』我覺得那個夾克比那個襯衫更（悲傷），結果就是那個我們錄音的，就是她的男朋友的夾克」。

李安（右）和金馬執委會主席聞天祥再度對談。（記者許世穎攝）李安（右）和金馬執委會主席聞天祥再度對談。（記者許世穎攝）

李安說回想起來，一切都那麼自然，「我拍了兩部大片（《臥虎藏龍》與《綠巨人浩克》），累壞了，我父親剛過世，我像孤魂野鬼一樣、像個遊魂一樣就把它拍出來了。」他說電影有時候真的很神奇，「也不是我們、我可以想像的，完全不是照你的意思去做的，它本身好像有個命在那邊，今天很高興看到大部分都是青年的朋友來看。」

李安連續兩度出席《斷背山》金馬影展映後。（金馬執委會提供）李安連續兩度出席《斷背山》金馬影展映後。（金馬執委會提供）

李安說本來以為年輕朋友不喜歡看電影，「大家都這樣講，沒有耐心什麼的，感覺就是非常的好，要謝謝大家，給我很多溫暖，就像電影一樣，雖然它是一個悲劇，可是它很養人這樣，給我很多滋潤，還有很多的愛這樣，跟大家共聚一堂，感覺非常的窩心」，最後感性表示「謝謝大家！」掌聲中更送上飛吻，場面溫馨。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中