TWICE子瑜帶團回家！飯撒加碼《美人計》最愛台灣兩大天后

子瑜（右三）終於跟TWICE的成員一起到台灣舉辦演唱會。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女子天團TWICE出道10年，終於在台灣開唱，她們特別練唱天后「Jolin」蔡依林的夯曲《日不落》向她致敬。其實台灣成員子瑜當年在選秀節目初登場時，也是選唱Jolin的《美人計》，可見十分喜愛Jolin的歌曲。

TWICE在高雄世運主場館舉辦2場演唱會，子瑜在舞台上宣布：「這次為了高雄的粉絲們，準備了一個禮物，我猜這首歌一出來，你們大家都知道這是什麼歌，如果可以的話，可以跟我們一起唱。」隨後由Mina率先開口，接著多賢、子瑜、Sana、娜璉等全部成員依序加入合唱《日不落》，給足ONCE們驚喜。

子瑜參加節目時就表演過蔡依林的夯曲。（凌時差提供）

事實上，子瑜這兩天在演唱會上，看到有歌迷舉牌請她跳一段《美人計》，她看到後也二話不說現場跳了一段舞蹈，寵粉沒有極限。

子瑜除了喜歡Jolin的歌曲，之前也曾在直播中以中文清唱另一位台灣天后田馥甄的《小幸運》，還被目擊現身高雄巨蛋，朝聖田馥甄的演唱會。

TWICE子瑜環繞高雄世運主場館，帽子上面寫著「2025年夢想成真」。（翻攝自IG）

昨晚TWICE演唱會開演前，官方IG釋出一段子瑜望向場館四周的23秒感性影片，也搭配著《小幸運》作背景音樂，歌詞唱著：「默默守護在原地，原來你是我最想留住的幸運，原來我們和愛情曾經靠得那麼近，那為我對抗世界的決定，那陪我淋的雨。」子瑜終於實現回到家鄉開唱的夢想，結束高雄世運的演出，明年還要唱進台北大巨蛋，想必內心滿是感動。

