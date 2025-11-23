《鬼滅之刃》胡蝶忍來了！新歌在台首唱預告：會搭配新動畫喔

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本動漫音樂盛會「LisAni！LIVE TAIPEI 2025」前天晚間在台北開唱，首日由5組藝人輪番上陣，包括KOTOKO、伊藤美來、鈴木このみ、早見沙織以及fripSide，獻上橫跨經典到最新動畫金曲，現場氣氛從頭燃燒到尾。

「電波歌姬」KOTOKO 一如既往地展現對台灣的深厚情感，她以高亢的嗓音與充滿爆發力的演出，帶來如《Suppuration-core-》、《being》、《Loop-the-Loop》等多首陪伴無數動漫迷成長的經典之作，特別是《INTERNET YAMERO -DECO×DECO MIX-》更是瞬間引爆全場，證明了她在動漫音樂界無可撼動的地位。

KOTOKO演出中也以中文向大家問好：「大家好，我是KOTOKO。大家好嗎？開心嗎？好想念大家！大家很愛的歌手們會陸續登場，ㄧ定要high到最後。」也分享了來台後的心情：「今年4月在台北有舉辦個人演唱會，過半年再見到大家很開心。除了日本就是來台舉辦最多次演出。我很喜歡小籠包、臭豆腐、胡椒餅、芒果雪花冰。大家都很親切，我喜歡台北。真是太開心了。」

甜美元氣的聲優歌手伊藤美來首次在LisAni LIVE TAIPEI登場，她帶著初訪台灣的興奮，一口氣獻上《Shocking Blue》、《青100色》、《Plunderer》等代表作，清新甜美的歌聲中充滿力量，成功征服台灣歌迷，為她的首次台北行留下熱血沸騰的印記。伊藤美來相當認真，也練習了中文跟大家互動：「大家好，我是伊藤美來，我很想念你。」緊接著也分享了抵台及近況：「我實在很期待見大家，昨天到台北，吃了小籠包，逛了夜市。得到很多能量，今天會盡全力唱給大家聽。今天我很開心、幸福。上個月進行了9週年演唱會，即將進入10週年，請大家繼續關注我，希望有機會再來台北，我會繼續努力請多多指教。」

多次訪台並熱愛台灣茶的鈴木このみ同樣火力全開，她以《Absolute Soul》、《This game》、《Redo》等數首氣勢磅礴的動畫主題曲，也演唱了一首沒在台演唱過的歌曲《フィニステラー》，搭配極具穿透力的嗓音和狂野的舞台表現，將現場氣氛推向高潮，展現「動畫歌曲界女王」的霸氣。

鈴木このみ向大家打招呼：「大家好，我是鈴木このみ，今天見到大家太好了，大家要一起High到最後。」鈴木このみ表示自己來台算蠻多次了，有記得一些中文：「開心嗎？請給我珍珠奶茶。珍珠奶茶、小籠包很好吃。」語畢全場熱烈歡呼。鈴木このみ最後公布明年會有個人巡迴演唱會，因此向歌迷喊話：「明年亞巡見！」

以聲優和歌手身分都擁有極高人氣的早見沙織，曾經為《SPY×FAMILY間諜家家酒》約兒、《鬼滅之刃》胡蝶忍等人氣角色配音，她帶來另一種沉靜而充滿力量的魅力。期待美食與遊覽城市的她，演唱了《視紅》、《Awake》、《Last breath, Last record》等歌曲。早見沙織表示：「今天很開心能見到大家。剛剛演唱的《Last breath, Last record》是即將在12月發行的新歌，並會搭配新動畫，希望大家會喜歡。」

壓軸登場的是超人氣組合fripSide，這次fripSide是第三期成員來台。在登台前就表示迫不及待想品嚐最愛的小籠包，而他們的演出也如願望一樣「熱騰騰」地引爆全場。fripSide以招牌的電子音樂與速度感，為觀眾獻上多首重製與最新版本金曲：一連串的熱門曲目如《LEVEL5-judgelight- -version 2022-》、《eternal reality -version 2025-》讓粉絲陷入瘋狂。fripSide表示：「今天好多人喔！fripSide睽違10年沒來台，我們2個則是第一次來，好想見台北的大家，見到大家非常開心。」fripSide最後以經典的《Red Liberation》震撼結尾，將全場氣氛推到最高點，為 LisAni LIVE TAIPEI 2025 的首日演出劃下完美的休止符。

