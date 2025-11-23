自由電子報
娛樂 音樂

棒球魂！滅火器、玖壹壹為「台灣巨砲」合體 林智勝加碼驚喜喊「我快哭了」

滅火器和玖壹壹同台，歌迷驚喜。（夥球擊提供）滅火器和玖壹壹同台，歌迷驚喜。（夥球擊提供）

〔記者陳慧玲／桃園報導〕今（23日）晚的「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」充滿棒球魂！滅火器壓軸在樂天桃園棒球場開唱，驚喜一波又一波，除了玖壹壹登台和滅火器合唱過去楊大正為「台灣巨砲」陳金鋒引退特別創作的致敬歌曲，另外前幾個月剛引退的「大師兄」林智勝也來了，楊大正請全場粉絲一起為林智勝應援加油，林智勝感動說：「我快哭了。」

滅火器今晚一連獻唱《人生》、《憂愁戀歌》等多首歌曲，演唱《曾經瘋狂》時，玖壹壹也驚喜登台，楊大正問玖壹壹最欣賞的台灣球員是誰，健志說林智勝，洋蔥說王建民，春風則高喊陳金鋒。

滅火器和林智勝（中）合唱，全場感動。（夥球擊提供）滅火器和林智勝（中）合唱，全場感動。（夥球擊提供）

另外今晚另一大驚喜是，林智勝也來了，楊大正說：「他在我心中是偉大的球員，紀錄難以超越，他曾經在這球場打過很多球，他今年剛退休，讓我們歡迎大師兄林智勝。」兩人擁抱，楊大正直說好想哭。林智勝站在台上說：「這是我首次從上往下看，以前是大家從上往下看我們打球。」楊大正說，雖然林智勝退休身分不一樣，但相信他一定會留在棒球場上傳承給年輕人，楊大正並喊話：「不可以在贏球的時候才愛他們。」看到全場高喊林智勝加油， 大師兄說：』不行不行我快哭了，等下唱歌會走音。」接著和滅火器一起唱《鋼鐵男子》。

