蒼井翔太發送愛心！來台連兩天喝珍奶 嗑大雞排當犒賞

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本動漫音樂盛會「LisAni！LIVE TAIPEI 2025」在台灣大學綜合體育館繼首日的經典饗宴後，第二日「SUNDAY STAGE」也迎來5組人氣歌手，包括楠木ともり、ペイトン尚未、矢野妃菜喜、愛美以及蒼井翔太，以充滿新世代爆發力的歌聲與精選歌單，為數千名樂迷帶來一場從抒情到搖滾、從奇幻到熱血的極致視聽震撼。

楠木ともり率先登場，以一曲《風前の灯火》揭開序幕，其清澈又充滿力量的聲線瞬間抓住全場目光。她接連帶來《BONE ASH》、《MAYBLUES》等歌，在強烈的節奏與細膩的情感中遊走，每首歌都充滿層次感，讓現場觀眾沉醉在她獨特的世界觀裡。楠木ともり俏皮的表示：「這是我第一次參與在海外的LIVE活動。我即將在11／26發行我的第二張專輯，雖然還有一段時間才發行，但有一首新歌《Turquoise blue》想唱給大家聽，日本也還沒表演過，可以說真的是首次表演，日本歌迷可能會羨慕，請大家要幫忙保密喔！」

接著，甜美與力量兼具的ペイトン尚未以一首《魔法》將體育館染上夢幻色彩。她帶來《ねがいプロローグ》、《水想》、《コスモノーツ》、《ボイ》等歌曲，透過精靈般的歌聲，將現場變成一片充滿希望與星辰的宇宙。充滿元氣的舞台魅力，讓樂迷們忍不住隨著旋律揮舞螢光棒，共同編織一場難忘的星空之旅。ペイトン尚未：「大家好！好棒！這是我第一次來台北，可以見到這麼多人，很開心。」ペイトン尚未演出當中也不斷向大家比愛心，最後也帶大家練習歌曲互動的動作，台上台下雙手揮舞互相輝映，場面熱烈又可愛。ペイトン尚未演唱結束後更向大家大喊：「我愛你！」

矢野妃菜喜一登台，立刻以《劣等、壊せ》的爆發力點燃全場，她以極具穿透力的嗓音，接連獻唱《Jumpin’》、《RESISTER》等多首熱血歌曲。矢野妃菜喜說：「大家好high！台北的大家都很熱情，真是開心。」唱到《ブルジョワタオル》時，全場甩起毛巾，ペイトン尚未也跑上台應援並ㄧ起甩毛巾，全場氣氛推向最高潮，最終，她以一首溫暖的《ありがとうだよ》作結，讓樂迷感受到最真摯的感謝。

首次來台開唱的愛美，背著吉他一現身讓舞台瞬間沸騰！她以《カザニア》的強勁節奏開場，接著帶來《MAGICAL DESTROYER》，徹底釋放狂野魅力。愛美用《AthisCode》、《メリトクラシー》和《HELP》等曲目，帶領全場樂迷一同跳躍吶喊，氣氛嗨到最高點。愛美喊話：「大家好！我是愛美，讓我們一起度過特別的時光吧！第一次參加海外的音樂祭，很開心，現正在日本巡迴演唱中，希望大家有機會可以來看我喔！」愛美演出當中也帶來自己的周邊商品吉他Pick丟向台下的歌迷送給大家。

壓軸登場的蒼井翔太，開場以動感十足的《BAD END》震懾全場，隨後用《EVOLVE》、《絶世スターゲイト》、《PSYCHO:LOGY》、《Tone》、《give me ♡ me》等歌曲，展現了無與倫比的歌唱實力與舞台掌控力。高亢優雅的歌聲，搭配炫麗的燈光效果，讓歌迷感受最華麗的演出，全場的歡呼聲與掌聲也久久不歇。

蒼井翔太表示：「大家好！我是蒼井翔太，終於跟大家見面了，大家對我的喜愛，我都收到了。昨天跟今天都喝了珍珠奶茶，真是太好喝了。演出結束後，我會去吃大雞排。真是太開心了，大家很熱情回應，真是謝謝大家。還想要再見到大家，希望可以有機會開個人的演唱會。」對於愛美在演出時丟禮物送給大家，蒼井翔太浪漫的說：「我只能給大家愛了。（馬上向大家手比愛心）真的很愛大家。今天真的度過了很幸福的時間。」

